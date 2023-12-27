Министерство юстиции России добавило в реестр "нежелательных" организаций зарегистрированный в Латвии медиа-фонд, проект бывшего издателя "Медузы" и экс-главы "Яндекс. Лавки" Ильи Красильщика "Служба поддержки". Об этом со ссылкой на сайт Минюста РФ сообщил Telegram-канал "ОВД-Инфо".

Латвийская компания Helpdesk Media Foundation была объявлена "нежелательной" Генеральной прокуратурой РФ 11 декабря, после чего ее включили в реестр.

В реестр "нежелательных" организаций также были включены американская организация "Глобальная сеть журналистов-расследователей" (в нее входят 244 неправительственных организации из 90 стран мира) и британский проект "Настоящая Россия", основанный писателем Борисом Акуниным, актером Михаилом Барышниковым и экономистом Сергеем Гуриевым.

Неизвестно, по каким именно причинам упомянутые организации были признаны "нежелательными".

Как сообщала ранее "Медуза", "Служба поддержки" была создана в июне 2022 года. Проект представляет собой как СМИ, так и сервис для помощи пострадавшим в связи с развязанной Россией полномасштабной войной против Украины.

Реестр "нежелательных" организаций существует в России с 2015 года, в него входят более 120 различных учреждений и проектов.

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