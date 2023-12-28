Давид Козак, на прошлой неделе застреливший в Карловом университете 14 человек, в предсмертной записке признался в двойном убийстве, совершенном незадолго до нападения. Об этом пишет газета Deník N со ссылкой на пресс-секретаря пражской полиции Яна Данека.

"Могу подтвердить, что мы […] нашли письмо, в котором убийца написал, что совершил нападение в Клановицком парке. Текст документа сейчас опубликовать нельзя в связи с продолжающимся расследованием", — сказал Данек. Версии о мотивах Козака полиция пока что публично не озвучивала.

15 декабря, за шесть дней до массовой стрельбы в Карловом университете, в парке на окраине Праги были убиты 32-летний мужчина и его двухмесячная дочь. Чешские СМИ после атаки на учебное заведение написали, что устроивший шутинг Козак стал главным подозреваемым по этому делу. Газеты ссылались на результаты баллистической экспертизы, подтвердившей, что в обоих случаях использовалось одно и то же оружие.

В прошлый четверг 24-летний студент Давид Козак в ходе нападения на крупнейший в Чехии университет застрелил 14 человек. Перед этим он также убил своего отца, таким образом общее число жертв преступника составило 17 человек. Стрелок покончил собой, когда полицейские заблокировали его в здании учебного заведения.

Шутинг в Карловом университете стал крупнейшим массовым убийством в современной истории Чехии. В прошлую субботу в стране был объявлен день траура. Министр внутренних дел Вит Ракушан призвал муниципальные власти отказаться от новогодних фейерверков, а сограждан — провести каникулы без шумных празднеств из уважения к памяти погибших.

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