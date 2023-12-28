В Черном море на российской морской мине подорвалось гражданское судно под флагом Панамы, сообщают Силы обороны юга Украины. По данным украинских военных, балкер направлялся в один из дунайских портов для загрузки зерном.

В результате подрыва судно потеряло ход и управление, а на верхней палубе начался пожар. В итоге капитан зафиксировал судно на мели, чтобы оно не затонуло.

В ВСУ заявили, что катера Морской охраны и поисково-спасательной службы немедленно оказали помощь экипажу. По данным военных, в результате произошедшего ранения получили два человека: одному оказали помощь на месте, второго госпитализировали, чтобы дополнительно обследовать.

Поврежденное судно планируется снять с мели и доставить в порт.

После выхода России из зерновой сделки в Черном море были созданы временные коридоры, используемые для поставок украинского зерна. При этом власти Украины отмечали, что на этих маршрутах сохраняется угроза со стороны российских военных и дрейфующих мин, в связи с чем было решено допускать для прохода только те суда, капитаны или владельцы которых официально подтвердили готовность к плаванию в опасных условиях.

В начале октября власти Великобритании обвинили Россию в намерении установить морские мины на пути следования гражданских судов, которые вывозят на экспорт украинское зерно.

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