Гастон Глок, австрийский миллиардер, создатель знаменитого семейства одноименных пистолетов, скончался у себя в поместье в возрасте 94 лет.

Изобретенный им пистолет "Глок" был не только принят на вооружение австрийской армии, но и стал популярным у спецслужб, любителей стрелкового оружия и, увы, преступников во многих странах мира.

Он также неоднократно фигурировал во многих фильмах, в том числе в "Матрице", став неотъемлемой частью американской поп-культуры.

Этот пистолет вошел в американский обиход настолько глубоко, что в американском английком даже появились новые выражения — glocked (носящий "Глок") и glocked up (зацикленный на этом оружии). Более того, на местном городском сленге glock нередко означает любой дорого и круто выглядящий пистолет, даже если это вовсе и не "Глок".

Фото: Reuters/Scanpix

Несмотря на всемирную известность своего огнестрельного детища, сам Гастон Глок был затворником, большую часть времени проводил в своем австрийском поместье на берегу озера, и имя его редко упоминалось в новостях.

Исключением было, пожалуй, известие о покушении на миллиардера, когда в конце 1990-х деловой партнер, чтобы скрыть крупные хищения в компании, решил избавиться от него. Наемный убийца семь раз ударил Глока по голове резиновой киянкой, однако 70-летний изобретатель дал достойный отпор и смог вырубить нападавшего.

Глок родился в 1929 году, изучал механику в Вене, а в 1963 году основал небольшой бизнес в городке Дойч-Ваграм под Веной. Он начал с производства карнизов для штор, а позже заключил контракт на поставку ножей и саперных лопаток для австрийской армии. Конструированием огнестрельного оружия Глок занялся лишь в начале 1980-х, когда австрийская армия объявила тендер на замену пистолетов.

За год коллектив по его руководством создал и запатентовал легкий и надежный полуавтоматический пистолет "Глок-17" под 9-мм патрон.

Этот пистолет (и его модификации, незначительно отличающиеся от базовой модели) состоит из 33 деталей, разбирается менее чем за минуту, выдерживает температуру окружающей среды от −40 до +200°C и до 300 тыс. выстрелов. Не удивительно, что он был принят на вооружение в более чем 30 странах.

Пистолет также прочно вошел в американскую поп-культуру, фигурируя в голливудских блокбастерах, мелькая в руках у знаменитых героев и злодеев в "Матрице" и "Терминаторе".

В адрес Гастона Глока не раз звучала и критика, правда, не со стороны стрелков: сторонники жесткого контроля над огнестрельным оружием обвиняли изобретателя в популяризации оружия с большим магазином, которое легко скрыть.

Пожалуй, самым громким делом, в котором был применен "Глок", стало убийство в калифорнийском баре 12 человек, в том числе полицейского, в 2018 году. У стрелявшего, ветерана-морпеха Дэвида Лонга, страдавшего, как выяснилось, от психического расстройства, был официально зарегистрированный полуавтоматический "Глок", но с увеличенной обоймой, что в Калифорнии считается незаконным.

Сам Глок редко отвечал критикам и отказался присоединиться к другим производителям оружия, которые подписали добровольную сделку с американским правительством о контроле над оружием в 2000 году.

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