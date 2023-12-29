Предложение ужесточить действующие ограничения для граждан России и Беларуси не соответствует правовым нормам Евросоюза (ЕС), отмечается в заключении юристов Министерства юстиции Литвы.

Поправки, подготовленные тремя консерваторами, предлагают лишить как россиян, так и белорусов возможности подавать документы на визы уже в Литве, за исключением случаев, когда это происходит при посредничестве Министерства иностранных дел (МИД).

Без таких виз такие иностранцы в Литве не смогут подать заявление на получение временного вида на жительство в стране.

В заключении министерства отмечается, что страны-члены ЕС обязаны выдавать необходимые визы иностранцам, которые соответствуют всем условиям въезда, изложенным в соответствующих директивах.

Эти директивы также предусматривают отклонение заявления на получение вида на жительство, если считается, что гражданин третьей страны представляет угрозу общественному порядку, государственной безопасности или общественному здоровью.

Таким образом, компетентные учреждения государства-члена ЕС после проведения индивидуальной оценки могут обоснованно не выдавать соответствующие виды на жительство.

"(…) в той части, в которой граждане указанных в проекте государств лишаются возможности обращаться за получением вида на жительство без оценки их индивидуальных обстоятельств, положения проекта не соответствуют положениям вышеупомянутых директив ", — говорится в документе.

В начале декабря представители консервативной партии Аудронюс Ажубалис, Лауринас Касчюнас и Паулюс Саударгас зарегистрировали предложение ужесточить ограничения для граждан Беларуси, приравняв санкции к тем, которые применяются к россиянам.

Парламентарии заявила, что ужесточить въезд белорусов вынуждают данные литовской разведки о возросшей угрозе со стороны белорусских спецслужб при вербовке прибывающих белорусов.

Однако при этом консерваторы предлагают и новое ограничение для россиян — прекратить прием их заявлений на получение визы не только за рубежом, но и в Литве.

Сейм ранее принял закон об ограничительных мерах для граждан России и Белоруссии, однако для последних введено меньше ограничений.

Президент Гитанас Науседа придерживается мнения, что граждане Беларуси должны подвергаться тем же санкциям, что и россияне, но Сейм отклонил его вето в пользу более мягких условий для белорусов.

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