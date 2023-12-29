Гигантская колонна, насчитывающая тысячи мигрантов из Центральной Америки и других стран, направляется через Мексику к границе США. Об этом в четверг, 28 декабря, сообщило издание The Washington Post.

Отмечается, что среди них много семей с детьми, это наибольший наплыв мигрантов в США за год. Мигранты назвали свой марш "Исходом из бедности".

По данным издания, количество нелегальных пересечений границы с США превысило уже 10 тысяч человек в день. Некоторые из них пересекают границу через отверстия в пограничной стене, сделанные контрабандистами.

Президент США Джо Байден заявил, что в ближайшие дни отправит чиновников в Мексику, чтобы те помогли в борьбе со вспышкой миграции. По его словам, количество нелегальных пересечений границы заставило власти США закрыть два основных железнодорожных пункта пропуска и другие порты въезда.

Журналисты издания отметили, что администрация Байдена до сих пор публично не заявила, каких конкретных действий она хочет от Мексики. Американский чиновник на правах анонимности сказал им, что "все сходится к тому, чтобы заставить мексиканское правительство проводить целенаправленные операции".

Еще два чиновника рассказали журналистам, что США хотели бы увеличить количество депортационных рейсов в южную Мексику, которые бы перевозили мигрантов, а также жителей Центральной Америки.

Напомним, в декабре сообщалось, что Байден предложил изменения в пограничной политике США.

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