Павел Лобков не сообщил прямо о том, кто и почему на него напал. Из его поста в Facebook можно заключить, что это было преступление на почве гомофобии.

Тележурналиста Павла Лобкова жестоко избили в Москве, на Патриарших прудах. Об этом сам пострадавший рассказал в соцсети Facebook в субботу, 30 декабря, выложив фотографии своих травм.

Причин нападения, как и других подробностей, Лобков не сообщил. Однако, судя по тому, что в посте он привел гомофобное слово "пидор", преступление было связано с его сексуальной ориентацией. 56-летний Павел Лобков не раз открыто говорил о своей гомосексуальности, в том числе в большом интервью журналисту Юрию Дудю.

Лобков с середины 1990-х работал корреспондентом на российском телеканале НТВ. С 2012 по 2021 год он был телеведущим на канале "Дождь".

Преследование ЛГБТ-людей в России

30 ноября несуществующее "Международное общественное движение ЛГБТ" было признано в России экстремистской организацией. Такое решение вынес Верховный суд РФ, удовлетворив иск Минюста. Заседание проходило в закрытом режиме. Эксперты высказали тогда мнение, что под угрозой уголовного преследования в России теперь окажутся многие правозащитные движения и активисты, которые используют ЛГБТК+-символику, совершают пожертвования или каким-либо иным образом поддерживают "нетрадиционные" ценности.

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