МЧС России опубликовало новые данные о жертвах удара по Белгороду. На 18.00 по Москве погибшими числятся 14 человек, в том числе двое детей. Значительно выросло число пострадавших — до 108, среди них 15 детей.

Взрывы прогремели в Белгороде около половины четвертого вечера. На видеозаписях очевидцев слышны два громких взрыва с разницей в несколько секунд и многочисленные сопровождающие их менее масштабные разрывы. Большая часть кадров разрушений показывала обстановку у многоэтажного здания универмага "Белгород" в центре города.

Рядом, в парке отдыха им. Ленина, расположен каток. Там, по сообщению губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, поступившему вскоре после взрывов, погибли двое детей. Множество окон было выбито взрывной волной, загорелось несколько автомашин. Гладков предупредил, что есть опасность нового удара, и призывал горожан идти в укрытия. Многим это сделать не удалось, так как укрытия были закрыты на замок. Через полчаса тревогу отменили.

В городе была запущена сирена воздушной тревоги, Гладков призвал жителей спускаться в укрытия. Не все смогли сделать это: пользователи публикуют фото входов в убежища, закрытых на замки. К половине пятого по местному времени тревогу отменили.

Белгородская область подвергается ударам со стороны Украины уже больше года и летом этого года власти объявляли эвакуацию приграничных с Украиной поселений.

До столицы региона до сих пор долетали как правило беспилотники и субботний обстрел расценивают как самый масштабный за все время войны.

Это уже второй удар по Белгороду менее чем за сутки. Вечером в пятницу губернатор Гладков сообщил, что в результате обстрела погиб один мужчина, несколько человек получили ранения. Тогда же были обстреляны еще несколько населенных пунктов неподалеку с разрушениями, как заявил Гладков, — в жилых кварталах.

Белгород расположен в 30 километрах от границы с Украиной, обстрелы там не редкость, но таких мощных ударов еще не было. В населенных пунктах ближе к границе обстрелы происходят регулярно, и летом этого года власти региона эвакуировали крупный город Шебекино, который от Украины отделяет всего 5-7 километров.

В пятницу на рассвете Россия нанесла рекордный по интенсивности и использованию ракет и беспилотников удар по Украине. Подсчет жертв в Киеве и других крупных городах страны продолжается, число жертв уже перевалило за 30.

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