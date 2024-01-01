С сегодняшнего дня, 1 января 2024 года, в Эстонии вступает в силу Закон о равноправии в браке: согласно закону, брак могут заключать двое совершеннолетних людей независимо от их пола, пишет Delfi.ee.

1 января 2024 года вступили в силу поправки к Закону о семье, которые установили, что брак заключается между двумя физическими лицами, и отменили норму, гласившую, что брак заключается между мужчиной и женщиной.

По словам министра социальной защиты Сигне Рийсало, это историческое решение положит конец многолетней правовой путанице и обеспечит чувство безопасности и равные права для каждого жителя Эстонии. „Законы создают ясность и влияют на наши установки. Я надеюсь, что исчезнут и необоснованные страхи, а критики этого решения поймут, что оно не только ничего ни у кого не отнимает, но дает нечто очень важное многим из нас", — говорит она.

Помимо брака, у людей также есть возможность заключить договор о совместном проживании. Подобным соглашением зарегистрированным партнерам гарантируется право голоса при принятии решений, касающихся их партнера и, в случае необходимости, право на получение субсидий и пособий. Парам, заключившим договор о совместном проживании, также предоставляется возможность перехода к браку в упрощенном порядке.

При заключении брака и зарегистрированном совместном проживании пары имеют права и обязанности, которые не распространяются на пары, состоящие в отношениях, а не в браке. В основном они связаны с получением пособий, собственности, жилья и установлением происхождения. Например, в случае смерти зарегистрированного партнера или супруга это помогает избежать ситуации, когда при отсутствии завещания сожитель не имеет права наследования, и все активы автоматически переходят к родственникам партнера.

Также супружеская или партнерская помощь используется для установления ранее выраженных намерений, когда супруг или зарегистрированный партнер находится в бессознательном состоянии или не может самостоятельно принять решение о лечении или об отказе от него.

Как пишет Err.ee, с конца декабря в эстонских загсах появились новые гендерно нейтральные бланки, на которых вместо привычных "мужчина" и женщина" написано "первый брачующийся" и "второй брачующийся". Бланки старого образца также доступны.

Эстония узаконила однополые браки 20 июня прошлого года. Закон был принят с привязкой к доверию к правительству, то есть без обсуждения поправок в парламенте.

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