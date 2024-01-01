Верховный суд Израиля в понедельник, 1 января, аннулировал ключевой закон из пакета о спорной судебной реформе, продвигаемой правительством премьер-министра Биньямина Нетаньяху. За отмену проголосовали 8 из 15 судей, остальные 7 были против. Речь идет о законе, который ограничивает право Верховного суда отменять "неразумные" решения, принятые правительством, премьером или отдельными министрами. Парламент Израиля (Кнессет) принял его в июле 2023 года на фоне массовых протестов в стране.

Решение о его отмене Верховный суд Израиля обосновал тем, что этот закон "причинил бы серьезный и беспрецедентный ущерб основным характеристикам, которыми обладает государство Израиль как демократическое государство". "За всю историю Израиля до сих пор ни один аналогичный закон не был отменен Верховным судом. Если правое религиозное правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху не согласится с этим решением, над страной нависнет угроза национального кризиса", — констатирует агентство dpa.

Спорная судебная реформа в Израиле

Судебная реформа в Израиле должна расширить полномочия кабинета министров в отборе членов Верховного суда и ограничить полномочия этого судебного органа. В случае ее проведения правительство фактически получит полный контроль над назначением судей.

По мнению оппозиции и критиков реформы, она приведет к исчезновению независимой судебной системы и подорвет основы демократии. В свою очередь сторонники изменений полагают, что они помогут изменить ситуацию, при которой судьи имеют возможность отменять законы, принятые демократически избранным большинством депутатов в Кнессете.

На протяжении 2023 года по всей стране проходили многотысячные демонстрации против судебной реформы Нетаньяху. Некоторые наблюдатели считают раскол израильского общества и политиков по этому вопросу одной из причин, по которой масштабное нападение террористической организации ХАМАС на Израиль, случившееся 7 октября 2023 года, оказалось для властей страны неожиданным.

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