После кончины британской королевы Елизаветы II Маргрете оставалась единственной царствующей королевой в мире и занимала трон дольше всех действующих монархов Европы.
Она решила завершить свое царствование 14 января, ровно 52 года спустя после восшествия на трон.
Но что мы знаем о будущем короле Дании?
Будущий король прошел путь от типичного тинейджера, бунтующего против авторитета родителей, до примерного семьянина, отца четырех детей, страстного защитника окружающей среды и борца с изменением климата.
"Когда придет мое время, я встану у руля нашего корабля, — сказал он в речи, посвященной золотому юбилею царствования своей матери в 2022 году, — И буду следовать тем же курсом, которым этот корабль вели Вы, приняв руль из рук Вашего отца, находясь во главе нашей 1000-летней монархии".
"Принц-тусовщик"
Следует отметить, что это сдержанное заверение уверенного в себе человека сильно отличается от образа молодого Фредерика.
"Честно говоря, в молодые годы он был бунтарем, которому было очень неуютно от постоянного внимания СМИ и от осознания того, что в будущем он станет королем. Он обрел уверенность в себе только в 20 лет", — сказала журналист Гитте Реддер, следящая за королевской семьей Дании.
В детстве и ранней юности Фредерик очень обижался на своих родителей, поскольку они, занятые выполнением официальных обязанностей, не проводили с ним столько времени, сколько ему бы хотелось.
Он искал утешения в быстрых автомобилях и бурной светской жизни, заслужив в начале 1990-х репутацию "принца-тусовщика".
Студент — политолог
Однако он радикально изменился после поступления в Орхусский университет, который считается одним из самых престижных учебных заведений мира. В свое время в нем же обучалась и Маргрете II.
Вообще-то наследник датского престола должен изучать в нем политологию всего два семестра, после чего его образование считается законченным. Фредерик, однако, на этом не успокоился и с 1992 по 1993 год учился в Гарвардском университете в Бостоне, где основал фонд поддержки студентов из Дании.
В США будущий король был зачислен в университет под псевдонимом Фредерик Хендриксен. В 1995 году он стад экзамен в Копенгагене, получив диплом политолога.