В канун Нового года королева Дании Маргрете II преподнесла своим подданным сюрприз, объявив, что отрекается от престола в пользу своего сына, наследного принца Фредерика.

После кончины британской королевы Елизаветы II Маргрете оставалась единственной царствующей королевой в мире и занимала трон дольше всех действующих монархов Европы.

Она решила завершить свое царствование 14 января, ровно 52 года спустя после восшествия на трон.

Но что мы знаем о будущем короле Дании?

Будущий король прошел путь от типичного тинейджера, бунтующего против авторитета родителей, до примерного семьянина, отца четырех детей, страстного защитника окружающей среды и борца с изменением климата.

"Когда придет мое время, я встану у руля нашего корабля, — сказал он в речи, посвященной золотому юбилею царствования своей матери в 2022 году, — И буду следовать тем же курсом, которым этот корабль вели Вы, приняв руль из рук Вашего отца, находясь во главе нашей 1000-летней монархии".

"Принц-тусовщик"

Следует отметить, что это сдержанное заверение уверенного в себе человека сильно отличается от образа молодого Фредерика.

"Честно говоря, в молодые годы он был бунтарем, которому было очень неуютно от постоянного внимания СМИ и от осознания того, что в будущем он станет королем. Он обрел уверенность в себе только в 20 лет", — сказала журналист Гитте Реддер, следящая за королевской семьей Дании.

В детстве и ранней юности Фредерик очень обижался на своих родителей, поскольку они, занятые выполнением официальных обязанностей, не проводили с ним столько времени, сколько ему бы хотелось.

Он искал утешения в быстрых автомобилях и бурной светской жизни, заслужив в начале 1990-х репутацию "принца-тусовщика".

Студент — политолог

Однако он радикально изменился после поступления в Орхусский университет, который считается одним из самых престижных учебных заведений мира. В свое время в нем же обучалась и Маргрете II.

Вообще-то наследник датского престола должен изучать в нем политологию всего два семестра, после чего его образование считается законченным. Фредерик, однако, на этом не успокоился и с 1992 по 1993 год учился в Гарвардском университете в Бостоне, где основал фонд поддержки студентов из Дании.

В США будущий король был зачислен в университет под псевдонимом Фредерик Хендриксен. В 1995 году он стад экзамен в Копенгагене, получив диплом политолога.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram