Вечером 1 января и в течение ночи российские военные запустили 35 ударных беспилотников типа "Шахед-136/131", заявили в Воздушных силах ВСУ. Все дроны, по заявлению ВСУ, сбиты. Также войска РФ нанесли несколько ракетных ударов: сообщалось об атаках с бомбардировщиков Ту-95МС и истребителей МиГ-31К. В Воздушных силах Украины заявили, что войска РФ запустили ракеты "Кинжал" в направлении Киева. По всей Украине объявили воздушную тревогу.

Киев

В Киеве в Деснянском районе упал обломок БПЛА на открытой местности, сообщил мэр города Виталий Кличко. Он уточнил, что в этом районе произошел пожар в супермаркете.

В Печерском районе Киева обломки ракеты упали на крышу девятиэтажного жилого дома и еще один многоквартирный дом, сообщил глава военной городской администрации Сергей Попко. Также, по его словам, в Голосеевском районе обломки упали на открытой территории в парке.

В Подольском районе повреждены газопровод, объект гражданской инфраструктуры (какой именно, неизвестно), водопровод. Там же произошли пожары в складском здании на площади две тысячи квадратных метров, на территории рынка и в жилом доме.

В Оболонском районе обломки упали на территорию склада, заявил Попко. Кличко сообщил, что в Святошинском районе есть попадание в объект социальной инфраструктуры. Украинские СМИ сообщают, что произошел пожар в автосалоне Tesla, но подтверждений этому нет.

По последним данным, 16 человек пострадали в одном из домов в Соломенском районе Киева, большинство пострадавших госпитализировали.

В некоторых районах Киева временно возникли проблемы с водоснабжением, сообщил Кличко. В Шевченковском, Святошинском, Голосеевском и Оболонском районах частично пропало электричество. Также света нет в Бучанском и Вышгородском районах Киевской области.

Харьков

Российские войска нанесли удары по центру Харькова около 7:30 утра 2 января, сообщил глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов. По его словам, в частности, удар нанесли по Шевченковскому району, где зафиксированы четыре попадания. Одна ракета упала возле жилого дома, там госпитализировали 91-летнюю местную жительницу. По данным властей, повреждены многоквартирные жилые дома, хозяйственные постройки, другая гражданская инфраструктура, возникли пожары. Также загорелись несколько автомобилей.

Всего в Харькове из-за ракетного удара погиб один человек, пострадали 22 человека.

Другие города

Взрывы также звучали в Кропивницком в Кировоградской области, сообщил телеканал "Суспильне". О последствиях атаки пока не сообщается. Украинские СМИ пишут, что взрыв прозвучал в Сумах, что стало его причиной, пока неизвестно.

В Минобороны РФ пока не комментировали массированный удар по Украине.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram