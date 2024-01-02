В токийском аэропорту Ханеда загорелся самолет авиакомпании Japan Airlines, сообщает японская телекомпания NHK.

На кадрах NHK видно, как пассажиры пытаются спастись, выпрыгивая из горящего самолета.

Причина пожара неизвестна, но агентство Reuters и NHK сообщают, что рейс Japan Airlines мог столкнуться с самолетом японской береговой охраны после посадки в Ханеде.

A Japan Airlines aircraft is on fire at Tokyo's Haneda Airport. Officials are extinguishing the flames.https://t.co/EF2UuSOVHs pic.twitter.com/hFlaYyu751 — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) January 2, 2024

Загоревшийся самолет — Airbus A350, произведенный в 2021 году. Это рейс JAL516, прилетевший из аэропорта Син-Титосе на острове Хоккайдо.

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