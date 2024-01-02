В токийском аэропорту Ханеда загорелся самолет авиакомпании Japan Airlines, сообщает японская телекомпания NHK.

На кадрах NHK видно, как пассажиры пытаются спастись, выпрыгивая из горящего самолета.

Japan Airlines сообщила, что все находившиеся на борту 379 пассажиров и члены экипажа эвакуированы.

Причина пожара неизвестна, но агентство Reuters и NHK сообщают, что рейс Japan Airlines мог столкнуться с самолетом японской береговой охраны после посадки в Ханеде.

A Japan Airlines aircraft is on fire at Tokyo's Haneda Airport. Officials are extinguishing the flames.https://t.co/EF2UuSOVHs pic.twitter.com/hFlaYyu751 — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) January 2, 2024

Загоревшийся самолет — Airbus A350, произведенный в 2021 году. Это рейс JAL516, прилетевший из аэропорта Син-Титосе на острове Хоккайдо.

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