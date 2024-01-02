На кадрах NHK видно, как пассажиры пытаются спастись, выпрыгивая из горящего самолета.
Japan Airlines сообщила, что все находившиеся на борту 379 пассажиров и члены экипажа эвакуированы.
Причина пожара неизвестна, но агентство Reuters и NHK сообщают, что рейс Japan Airlines мог столкнуться с самолетом японской береговой охраны после посадки в Ханеде.
Загоревшийся самолет — Airbus A350, произведенный в 2021 году. Это рейс JAL516, прилетевший из аэропорта Син-Титосе на острове Хоккайдо.
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