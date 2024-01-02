Пассажирский самолет авиакомпании Japan Airlines загорелся после столкновения с самолетом береговой охраны в токийском аэропорту Ханэда. Все находившиеся на борту лайнера были эвакуированы, но в самолете береговой охраны погибли пять человек.

О пяти погибших на борту самолета береговой охраны сообщает агентство AFP со ссылкой на министра транспорта Японии.

Государственная японская телекомпания NHK также сообщила о пяти погибших. Капитану самолета береговой охраны удалось спастись, но он серьезно ранен, добавляет вещатель.

Предполагается, что самолет береговой охраны, который должен был доставить продовольствие в районы, пострадавшие от мощного землетрясения, столкнулся с самолетом Japan Airlines, когда тот приземлился на взлетно-посадочную полосу незадолго до 18:00 по местному времени во вторник (11:00 по Риге) .

На кадрах японского вещателя NHK видно, как пассажиры спасались из загоревшегося лайнера, прыгая из самолета на надувной трап.

Japan Airlines затем сообщила, что все находившиеся на борту 379 пассажиров и члены экипажа эвакуированы.

Загоревшийся пассажирский самолет — Airbus A350, произведенный в 2021 году. Это рейс JAL516, прилетевший с острова Хоккайдо.

На кадрах из аэропорта Ханэда видно, что пожар все еще не потушен. Десятки пожарных пытаются взять огонь под контроль.

Огромный пассажирский лайнер практически сгорел дотла, а в ночное небо поднялись огромные клубы дыма.

По словам представителя аэропорта, его руководство закрыло все взлетно-посадочные полосы после инцидента.

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