В многоэтажном жилом доме в районе Виршулишкес на северо-западе Вильнюса произошел взрыв, из-за которого в здании начался пожар. Об этом сообщает LRT со ссылкой на представительницу Департамента противопожарной охраны и спасения Эдиту Зданевичене.

Сообщение о взрыве и пожаре поступило дежурным службам около 11 часов. На место случившегося выехали пожарные и спасатели. Они эвакуировали людей из горящих и соседних квартир.

В больницу доставлены четыре человека. Решается вопрос о временном размещении эвакуированных жильцов.

"Это был очень мощный взрыв. Было очень страшно", — рассказала жительница дома корреспонденту LRT. По сообщению репортера с места событий, стена здания "визуально деформирована".

Официально причина взрыва пока не названа. Delfi.lt со ссылкой на слова очевидцев пишет, что взорвался газ. На месте инцидента работают сотрудники полиции.

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