Город Железногорск в Курской области, в котором живут около 100 тысяч человек, полностью отключили от электричества и теплоснабжения на время ремонта подстанции, поврежденной в результате удара со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Для безопасной организации работ по восстановлению повреждений были вынуждены отключить подстанцию в Железногорске. В течение двух часов последствия аварии будут ликвидированы", — заявил губернатор.

В то же время Telegram-канал "Осторожно, новости" со ссылкой на местных жителей пишет, что в городе перестали работать некоторые заправки, магазины и банкоматы. "Люди в панике. В магазинах раскуплена вода. И магазины почти все не работают. На заправке огромная очередь", — сообщили собеседники канала. Они также отметили, что в городе наблюдаются проблемы с мобильной связью.

Помимо этого, в Железногорске некоторые предприятия прекратили работу, в том числе машиностроительный завод "Вагонмаш". Как рассказал "Осторожно, новости" один из сотрудников завода, всех рабочих отпустили домой в районе 10 утра.

Ранее Роман Старовойт сообщил, что повреждение подстанции в Железногорском районе Курской области привело к отключению электричества в жилых домах нескольких населенных пунктов. Кроме того, в Железногорске, по словам губернатора, "из-за скачка напряжения и гидроудара произошел порыв теплотрассы", в результате чего 17 многоквартирных домов остались без отопления.

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