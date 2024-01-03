Впервые с августа стороны провели обмен пленными. Украинская сторона сообщила о возвращении 230 человек, российское Минобороны — о 248, сообщает Русская служба BBC.

В официальном аккаунте Министерства обороны России появился пост, в котором сказано, что "в результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 248 российских военнослужащих".

На протяжении войны пленных возвращали на родину путем обмена, но с украинской стороны ни о каком обмене пока не сообщалось. Об обменах пленными не сообщалось с августа, сложности в переговорах признавал и президент Украины на своей декабрьской пресс-конференции.

В сообщении российского министерства говорится, что "возвращение российских военнослужащих из плена стало возможным благодаря посредническому участию гуманитарного характера Объединенных Арабских Эмиратов".

Также сказано, что пленные будут доставлены на родину самолетами — откуда именно, не уточняется. В прошлом самолеты требовались, когда пленных сначала доставляли в третьи страны.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщает, что 230 украинских пленных "уже дома". По его словам, они находились в плену длительное время, среди них есть защитники Мариуполя, "Азовстали", острова Змеиный.

Лубинец ничего не пишет о логистике обмена и не упоминает о роли Объединенных Арабских Эмиратов, о которой говорилось с российской стороны.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram