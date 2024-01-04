Спасатели в Японии вытащили из-под завалов пожилую женщину через трое суток после землетрясения, это почти на пределе вероятности выживания. Кадры ее спасения в городке Вадзима транслировало государственное новостное агентство NHK.

Ранее в четверг премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что на настоящий момент из-под руин рухнувших зданий вызволено уже 150 человек; спасатели продолжают поиски, чтобы спасти максимальное число людей.

По предварительным данным, в результате землетрясения магнитудой 7,6, эпицентр которого находился на полуострове Ното, погибли по меньшей мере 82 человека и было ранено более 330. Более 30 тыс. человек в пострадавших районах по-прежнему находятся в специально оборудованных убежищах, при этом в некоторых городах есть перебои с водой, электричеством и интернетом.

Многие люди, в основном в городах Судзу и Вадзима, все еще остаются под обломками своих домов. Спасенная женщина тоже находилась под обломками на первом этаже дома с самого момента землетрясения.

Ее спасение было тем более счастливым, что в четверг закрылось так называемое окно возможностей продолжительностью в 72 часа. Позже, чем через трое суток с момента землетрясения, шансы найти выживших начинают резко снижаться.

"Ситуация чрезвычайно сложная, но с точки зрения спасения жизней я прошу, чтобы вы предприняли все возможные усилия, чтобы к сегодняшнему вечеру, когда истекут 72 часа с момента катастрофы, спасти как можно больше жизней", — призвал в четверг спасателей премьер-министр Фумио Кисида.

Корреспонденты Би-би-си, посетившие накануне город Вадзима, наблюдали там сильные разрушения. Многие традиционные деревянные дома, построенные еще до 1981 года, когда в Японии были введены новые требования к сейсмостойкости зданий, рухнули. Пострадали и современные железобетонные конструкции, которые погребли под собой целые улицы.

Некоторые из жителей города, преимущественно пожилые, не смогли или не захотели перестраивать свои дома, и в результате, по данным на 2018 год, более половины строений в городе не соответствовали современным стандартам безопасности.

Вадзима с населением в 23 тыс. выглядит городом-призраком, поскольку большинство жителей заранее покинуло его после предупреждений о возможных цунами. И тем не менее, именно там погибло больше всего народу — 48 подтвержденных на данный момент случаев, хотя цифра эта может еще возрасти, поскольку пригороды все еще отрезаны от внешнего мира из-за оползней и разрушенных дорог.

По словам мэра Вадзимы Сигеру Сакагути, пока что лишь 2 тысячи из 10 тысяч эвакуированных из города жителей смогли получить продовольствие и другую гуманитарную помощь.

Масухиро Идзумия, мэр соседнего города Судзу с населением в 13 тыс. человек, заявил, что в нем почти не осталось целых домов. Через минуту после землетрясения на город обрушилось небольшое цунами, и в результате 90% домов разрушены полностью или частично.

Япония является одной из самых сейсмоактивных зон в мире, а сейсмическая активность в районе полуострова Ното неизменно повышается с 2020 года. Только за последние три года в стране было зарегистрировано свыше 500 землетрясений малой и средней силы.

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