Высокопоставленный командир "Хезболлах" Виссам аль-Тавиль погиб в Ливане в результате удара израильского беспилотника. Об этом сообщает Euronews.

Он находился в машине вместе с другим полевым командиром организации и стал самым высокопоставленным членом группировки, погибшим после нового обострения в районе ливано-израильской границы.

По данным израильских служб безопасности аль-Тавиль играл ключевую роль в руководстве военными операциями на юге Ливана, откуда "Хезболлах" наносит удары по Израилю.

Наблюдатели не исключают, что теперь ситуация на Ближнем Востоке может еще больше обостриться.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram