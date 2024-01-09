В Каунасе объявлен международный розыск пропавшей с улицы Аготы Р. 2014 года рождения. По данным полиции, в воскресенье, 7 января, девочка вышла из дома и не вернулась до сих пор. Сигнал ее мобильного телефона в последний раз был зафиксирован на остановке транспорта ул. Хемиес, сообщает delfi.lt. К поискам, которые осложняются сильным морозом, подключились специалисты со служебными собаками и сотни волонтеров, местных жителей.

На девочке были черные штаны и черно-сине-сиреневая куртка (в ней же она и на фото). Видеокамеры одного из находящихся поблизости учреждений зафиксировали подозрительный автомобиль - светлую Mazda.

"Видно, что подъехал автомобиль, он свернул к остановке, водитель выключил двигатель, пошел на остановку, там несколько минут что-то происходит, но не видно, что, разглядеть мешает павильон остановки, через несколько минут водитель возвращается в машину, заводит двигатель, разворачивается и уезжает", — рассказала глава ветеринарной клиники Siaurio Šnauceris Юргита Сяурене.

Фото: DELFI.lt

Видео некачественное, но все же предполагают, что автомобиль, который попал в объектив камеры, может быть связан с исчезновением ребенка, поскольку его появление там совпадает со временем, когда там находилась девочка.

Одна женщина в социальной сети Фейсбук сообщила, что ее мама видела эту девочку и какого-то мужчину на ул. Хемиёс, около пяти вечера. Женщина утверждает, что услышала крики ребенка, побежала в ту сторону, но уже не обнаружила ни девочки, ни мужчины. Эту информацию передали полиции.

Глава Каунасской полиции Миндаугас Баршис сказал, что девочку объявили в международный розыск, но физически ее продолжают искать в Каунасе и его окрестностях.

В понедельник полиция так инструктировала участников поиска: "Ищем 9-летнюю девочку, Аготу. Приметы – рост 1,40 см, худощавого телосложения. <...> У нее был телефон и черный рюкзак. Ищем эти вещи или самого ребенка, и ее и вещи".

"С тех пор многочисленные наряды полиции участвуют в поисках. Ночью работало много людей, специалисты со служебными собаками. Днем рассматривались разные версии, я не могу говорить о них подробно (…)", — сказал Баршис. По его словам, информацией о пропавшей девочке поделились с коллегами в других городах Литвы, девочка объявлена в международный розыск, но физически пока ее ищут в Каунасе и его окрестностях.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram