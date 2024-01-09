Cербский снайпер Деян Берич, который вербует сербов в армию России, пожаловался на командование 119-го парашютно-десантного полка, где служат иностранные наемники. Об этом он рассказал в обращении, которое опубликовал в соцсетях. На запись обратила внимание "Русская служба Би-би-си".

Завербованные сербы воюют в подразделении "Волк", которое входит в состав рязанского 119-го полка ВДВ, рассказал Берич. По его словам, командование полка относится к сербским наемникам "как к скоту", называет их "цыганами" и спрашивает, зачем те приехали воевать в Украину.

Берич утверждает, что командование не разрешало лечить заболевших сербов, а также не обеспечивало их военной техникой и оружием. Так, в конце декабря 2023 года командование 119-го полка приказало наемникам штурмовать позиции ВСУ, выдав им по "два-три рожка" к автоматам. В ответ на требования предоставить больше оружия командир, со слов Берича, заявил, что остальное оружие сербы захватят в бою.

Тогда сербские наемники отказались воевать в составе полка, потребовав перевести их в другое подразделение. После этого сербов, в том числе заболевших, объявили военными преступниками, выгнали из землянок на мороз, несколько дней держали на улице без еды и воды. По словам Берича, наемников также пытались заставить пойти на штурм угрозами избиения, расстрела и лишения свободы.

Утром 8 января к сербам приехали представители военной полиции и предложили им подписать бумаги о том, что те признают себя шпионами.

"Сегодня утром к ним приехала военная полиция, зашла в землянку, стреляли в воздух, прикладами избивали бойцов, некоторым разбили головы. […] Я боюсь за жизнь этих людей. Командование 119-го полка — это ОПГ", — рассказал вербовщик, обвинив командиров полка в работе против армии РФ. Он также опубликовал несколько роликов наемников, в которых те просят перевести их в другое подразделение.

Берич заявил, что обращался в военную прокуратуру оккупированного Донецка и администрацию главы Чечни, чтобы сербов перевели в отряд "Ахмат", но "кому-то из 119-го полка не хочется, чтобы это закончилось по-хорошему".

Сербский вербовщик надеется, что информация о положении наемников станет известна президенту РФ Владимиру Путину и министру обороны страны Сергею Шойгу. Он также допустил, что после публикации этих видео его могут преследовать по статье о "дискредитации" армии.

Деян Берич — один из самых известных балканских наемников, который воевал на стороне самопровозглашенных ДНР и ЛНР с 2014 года. Он занимается вербовкой сербов в российскую армию, в том числе через свой YouTube-канал более чем на 100 тысяч подписчиков. Берич вошел в инициативную группу избирателей, поддержавшую выдвижение Владимира Путина на выборы президента в марте 2024 года.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину российские военные жалуются на условия службы, а также на то, что их отправляют на передовую без необходимого оружия и обмундирования, а при отказе идти на штурм — наказывают и подвергают пыткам.

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