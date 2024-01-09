Президент Франции Эммануэль Макрон поручил сформировать новое правительство министру образования Габриэлю Атталю, сообщается на сайте Елисейского дворца. 34-летний политик стал самым молодым премьер-министром в истории страны и первым открытым геем на этом посту.

"Я знаю, что могу рассчитывать на вашу энергию и вашу приверженность", — написал Макрон в соцсети X, обращаясь к новому главе кабинета министров. Французский президент выразил надежду, что премьер-министр будет действовать "смело".

Атталь сменил на должности главы правительства Элизабет Борн, ушедшей в отставку в понедельник. Аналитики увидели в этом начало "перетасовки" команды Макрона для завершения реформ, запланированных на его второй президентский срок, и подготовку к выборам в Европарламент в июне. Предполагается, что вслед за Борн свои портфели потеряют и некоторые другие министры.

В 2017 году Атталь стал депутатом французского парламента, спустя год — самым молодым членом правительства страны, заняв пост государственного секретаря по делам молодежи. Сменив несколько других должностей, в июле 2023 года политик получил портфель министра образования.

Новый французский премьер-министр — открытый гей, он совершил каминг-аут вскоре после назначения на работу в правительство. Тогда же политик рассказал, что состоит в гражданском браке с советником Макрона Стефаном Сежурне, ныне возглавляющим либеральную фракцию Renew Europe в Европарламенте. С тех пор пара о своих отношениях публично не говорила.

По данным социологической службы Ipsos, Атталь — один из самых популярных французских политиков, в декабре его деятельность одобряли около 40% жителей страны. Еще до назначения премьером его начали включать в опросы о вероятных кандидатах в президенты на выборах 2027 года.

Атталь стал четвертым премьер-министром за неполные два срока Макрона. Франция — полупрезидентская республика, в которой президент определяет основные направления развития страны, а премьер-министр контролирует повседневную работу правительства.

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