Итальянская оппозиция обратилась к правительству с призывом запретить ультраправые партии после того, как в воскресенье в Риме состоялся фашистский митинг.

Митинг проходил перед зданием бывшей штаб-квартиры неофашисткой партии Итальянское социальное движение. Позже оно трансформировалась в сегодняшнюю консервативную партию "Братья Италии", у истоков которой стояла премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Демонстрация была посвящена событиям почти полувековой давности, когда в Риме были убиты трое неофашистов. Двое из них, как считается, были застрелены левыми радикалами, а третий погиб от рук полиции в ходе беспорядков, начавшихся после первого нападения. За эти убийства никто так и не понес наказания.

На видео, которое распространилось в итальянских СМИ, сотни одетых в черное мужчин вскидывают руку в так называемом римском салюте, жесте, при котором правая рука протянута вперед с прямой ладонью и пальцами. Во времена правления Муссолини это было фашистским приветствием.

При этом некоторые из присутствующих выкрикивали лозунг "За наших павших товарищей", который также считается неотъемлемой частью неофашистских сборищ.

"Это неприемлемый позор для европейской демократии", — заявил глава центристской партии "Действие" Карло Календа.

"Римский салют является неприемлемым оскорблением, и в первую очередь оскорблением памяти всех жертв нацистского фашизма, — заявил президент еврейской общины Рима Виктор Фадлун. — Для нас, евреев Рима, этот жест подобен посыпанию наших ран солью, он напоминает о трауре и страданиях, которые возобновляются из поколения в поколение. И бессмысленно полагать, что это может быть уместной данью памяти павшим".

"Это похоже на 1924 год [когда к власти в Италии пришла фашистская партия Бенито Муссолини], — написала в фейсбуке глава левоцентристской Демократической партии Элли Шлейн. — Неонацистские организации должны быть распущены, как того требует Конституция".

Шлейн также призвала Джорджу Мелони осудить митинг в Риме, а правительство в целом — "всеми силами противостоять апологетам фашизма".

"Поразительная вещь заключается в том, что такие открытые проявления уважения к фашизму разрешены в Италии, в то время как в Германии и других странах они запрещены, и там апологеты фашизма были бы арестованы", — пишет журналист La Repubblica Паоло Берицци, который широко освещает тему крайне правого движения в стране.

По его словам, подобные мероприятия с фашистскими приветствиями и ритуалами проходят каждый год по всей стране вне зависимости от того, кто в данный момент находится у власти.

"Но после того, как авторитарные представители правительства Мелони несколько раз открыто ностальгировали по фашизму, число таких мероприятий [в Риме] в этом году заметно возросло", — говорит он.

Послевоенная конституция Италии запретила фашистскую партию Муссолини, равно как и фашистскую идеологию и пропаганду, однако крайне правые нашли способ обходить этот запрет, создавая свои организации под новыми названиями и утверждая, что у них новая сущность.

Правящая партия пока никак не комментировала фашистский митинг, лишь вице-президент нижней палаты итальянского парламента Фабио Рампелли заявил в понедельник, что его партия "Братья Италии" находится "за много световых лет" от неофашизма

Министр иностранных дел Антонио Таяни, возглавляющий умеренную партию "Вперед, Италия", со своей стороны, одним из первых в правительстве заявил, что следует осудить прославление диктатуры. "Есть законодательство, не допускающее фашизм в нашей стране", — подчеркнул он.

Сама Джорджа Мелони в юности высоко отзывалась о Бенито Муссолини, однако с тех пор поменяла свою точку зрения и в 2021 году говорила, что в ее партии нет места "ностальгии по фашизму, расизму или антисемитизму".

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