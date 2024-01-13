В субботу жители Тайваня проголосовали на президентских выборах. Люди начали занимать очереди у избирательных участков еще до их открытия. По предварительным данным, явка очень высокая.

Фаворитом гонки является кандидат от правящей партии 64-летний Уильям Лай (или Лай Циндэ), которого власти материкового Китая называют сепаратистом.

В случае победы о намерен сократить экономическую зависимость от Пекина и продолжить укреплять отношения с США.

Его главный оппонент — кандидат от оппозиционной партии Гоминьдан Хоу Юи, напротив, выступает за сближение с материковым Китаем.

По промежуточным данным подсчета голосов, Лай опережает Хоу на несколько процентных пунктов. На данный момент Лай набрал 37%, у кандидата от оппозиции — 34%.

Это ожидаемый расклад. Различные предвыборные опросы прогнозировали плотную гонку с небольшим, но уверенным преимуществом Уильяма Лая.

Также впервые в истории политики Тайваня вызов двум главным партиям бросил кандидат от третьей — очень популярной среди молодежи. Он показывает лучший результат, чем ожидалось, но не составляет серьезную конкуренцию.

Окончательные результаты голосования должны стать ясны к концу дня субботы, однако официальные итоги будут подведены через несколько дней.

За выборами на Тайване наблюдает весь мир, так как Пекин грозит острову войной в случае, если по их итогам тайваньцы захотят объявить о формальной независимости от Китая.

Накануне выборов китайские вооруженные силы значительно повысили активность вокруг Тайваня.

Тайваньское Министерство обороны заявляет, что в воздухе вокруг острова курсируют восемь китайских военных самолетов, один из которых нарушил воздушное пространство с юго-западной стороны в шесть утра по местному времени — незадолго до открытия избирательных участков.

Также в субботнем заявлении Минобороны Тайваня говорится, что шесть китайских военных кораблей взяли остров в кольцо.

"Вооруженные силы [Тайваня] следят за ситуацией. Боевым воздушным патрулям, кораблям ВМФ и наземным ракетным системам поручено реагировать на враждебные действия в случае необходимости", — заявило военное ведомство Тайваня.

Ранее США не раз заявляли, что вмешаются в ситуацию в регионе в случае военной агрессии со стороны Пекина.

Баланс между свободой и миром

Китай считает Тайвань своей отколовшейся провинцией, а Тайвань называет себя независимым государством. Там есть собственная конституция, армия и избранное правительство.

Независимость Тайваня также признается рядом государств.

При этом и КНР, и Тайвань официально считают себя одним большим Китаем.

Тайвань допускает объединение с материковым Китаем, но не под началом китайской Компартии, а на условиях сохранения статус-кво — формально вместе, фактически врозь.

Согласно опросам, более 90% тайваньцев не желает немедленного объединения. Но и объявления независимости большинство на Тайване тоже не хочет, так как этот шаг неизбежно повлечет за собой войну с Китаем.

В субботу многие на избирательных участках говорили в комментариях западной прессе, что пришли голосовать за свободу для себя и своих детей.

При этом, по словам тайваньских социологов, в преддверии этих выборов население острова больше волновали экономические проблемы (экономический рост в стране в последний год сильно замедлился), чем отношения с Китаем.

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