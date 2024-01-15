Воздушные силы ВСУ поразили российский самолет-разведчик А-50 над Азовским морем вечером 14 января, сообщили "РБК-Украина", "Суспильне" и "Громадьске" со ссылкой на источники.

По их данным, удар по А-50 нанесли около 21:10–21:15 по местному времени (совпадает с рижским) в районе Кирилловки в Запорожской области, после чего самолет пропал с радаров и перестал отвечать на запросы тактической авиации. Украинские издания утверждают, что пилот российского Су-30 видел, как загорелось и упало неустановленное воздушное судно.

А-50 — советский и российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Он может находить воздушные, надводные и наземные цели (одновременно до 60 штук), наводить на них истребители или самолеты фронтовой авиации. Согласно открытым источникам, в 2022 году Россия имела три самолета А-50 и шесть его модификаций А-50У.

Также источники СМИ заявили, что украинские военные подбили воздушный командный пункт Ил-22М11, бортовой номер 75106, в районе Стрелкового в Херсонской области около 21:00 14 января. Из-за полученных повреждений экипаж самолета запросил эвакуацию, вызвал скорую помощь и пожарных. Источник "РБК-Украины" предоставил журналистам перехваченный разговор пилота самолета с диспетчером аэродрома в Анапе, подлинность записи не подтверждена.

Заместитель председателя комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин сообщил, что ИЛ-22М исчез с радаров после того, как начал снижаться в районе Керчи.

В командовании Воздушных Сил ВСУ пока это не комментировали.

В командовании Воздушных Сил ВСУ ранее утверждали, что сбили российский самолет-разведчик А-50 в апреле 2022 года, отмечает "Суспильне". Кроме того, в апреле 2023 года такой же самолет атаковали под Минском, он получил повреждения.

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