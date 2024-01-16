Палестинская террористическая группировка ХАМАС опубликовала видеоролик, на котором, согласно ее утверждению, видны тела двух израильских заложников, якобы убитых в результате авиаударов Израиля по сектору Газа. Однако израильские военные отрицают, что заложники могли погибнуть от их действий.

На видеозаписи, обнародованной ХАМАС, о смерти двух заложников также рассказывает женщина, которую представляют как Ноа Аргамани. Эта 26-летняя израильтянка была в числе людей, захваченных палестинскими боевиками во время нападения на Израиль 7 октября.

Женщина, которая во время записи находилась под давлением и не могла говорить свободно, рассказала о гибели двоих израильских мужчин, содержавшихся в плену вместе с ней. По ее словам, эти люди были убиты "нашими собственными ударами ЦАХАЛ".

Аргамани добавила, что погибшие были засыпаны обломками после авиаударов, но вооруженные члены ХАМАС "смогли спасти мою жизнь". Когда именно было записано это видео, непонятно.

Согласно сообщениям, один из погибших мужчин — 38-летний Итай Свирский.

В ответ на появление видео с телами людей официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил что заложники не могли погибнуть в результате действий израильских военных. "Это ложь ХАМАС, — сказано в его заявлении. — Здание, в котором их удерживали, не было среди целей".

Публикацию ролика также прокомментировал министр обороны Израиля Йоав Галант. "ХАМАС терпит тяжелое поражение от израильских сил, им остается только обрушиваться на измученные нервы израильского общества при помощи психологических издевательств над членами [израильских] семей", — сказал министр.

Он добавил, что для освобождения заложников крайне важно продолжать оказывать на ХАМАС военное давление. "Они говорят с нами только, если им что-то от нас нужно, — сказал Галант. — Как только мы согласимся на прекращение огня и не назначим за это цену, они с нами перестанут говорить".

В воскресенье группировка ХАМАС обнародовала еще одно видео, на котором Аргамани показана вместе двумя заложниками, которые в тот момент были еще живы.

Ролик был призван побудить израильское правительство прекратить наступление в Газе и помочь освобождению заложников. Запись заканчивается титром: "Завтра [то есть в понедельник] мы расскажем вам об их судьбе".

Аргамани, Свирский и третий пленник, который упоминается в ролике, были в числе около 200 израильских заложников, которых ХАМАС захватил во время нападения на Израиль. В результате этой атаки погибли около 1200 израильтян, большинство из которых — мирные жители.

В Газе по-прежнему содержится около 132 заложников, многие из них были освобождены, а 25 человек погибли в плену.

После нападения ХАМАС Израиль начал масштабную военную операцию в секторе Газа, которая сопровождается массированными авиаударами. По данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения сектора, были убиты более 24 тыс. палестинцев.

Палестинские власти сообщают, что 85% населения Газы были вынуждены покинуть свои дома. Хотя в сектор начала поступать гуманитарная помощь, ООН описывает ситуацию в анклаве как "недопустимую".

Бомбардировки и наземные бои в секторе Газа продолжаются.

В понедельник Галант заявил, что наиболее интенсивная часть операции против ХАМАС на юге Газы вскоре закончится.

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября 2023 года палестинская военизированная группировка ХАМАС совершила беспрецедентное нападение на Израиль, ее боевики вошли в кибуцы и города около сектора Газа, убив по меньшей мере 1200 израильтян и взяв более 200 в заложники.

ХАМАС стремится к уничтожению государства Израиль и созданию на всей территории Палестины исламского государства. Движение пользуется поддержкой Ирана.

Группировка пришла к власти в секторе Газа в 2007 году в результате выборов, но затем насильственно вытеснила из сектора политических оппонентов. С тех пор ее боевики вели несколько войн с Израилем.

ХАМАС и другие аффилированные с ним военизированные группы обстреливали Израиль тысячами ракет и совершили множество рейдов.

В ответ Израиль наносил по сектору Газа воздушные удары и дважды направлял туда войска. Израиль вместе с Египтом заблокировали границы сектора с 2007 года, объяснив это мерами безопасности.

ХАМАС внесен в список террористических организаций многими странами, в том числе Великобританией, ЕС, США, Израилем, Японией и Австралией.

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