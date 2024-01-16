Швейцария намерена принять глобальную встречу по Украине на уровне лидеров глав государств. Об этом на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила председатель Федерального совета Швейцарии Виола Амгерд.

"Господин Зеленский спросил меня, была бы готова Швейцария организовать встречу на высшем уровне. Я подтвердила: Швейцария была бы готова организовать конференцию. Мы договорились, что мы углубленно будем заниматься этим вопросом, чтобы процесс мира был успешным", — добавила она.

Зеленский, в свою очередь, сказал, что Швейцария и Украина начнут подготовку мероприятия уже 16 января.

Судя по комментарию Зеленского, на саммит не пригласят представителей России. "Мы открыты ко всем странам мира, которые уважают наш суверенитет и территориальную целостность. Поэтому делайте выводы, кого мы приглашаем", — сказал президент Украины в ответ на вопрос об участниках встречи.

Накануне глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис заявлял, что рано или поздно Москву нужно будет привлечь к переговорам, "поскольку не будет никакого мира без того, чтобы Россия должна была сказать свое слово".

В Швейцарии 14 января прошла четвертая встреча по "формуле мира" на уровне советников по национальной безопасности. Как заявили в офисе Зеленского, во встрече приняли участие представители 81 страны (по данным Швейцарии, делегаций было 83).

"Формула мира" впервые была предложена Зеленским в сентябре 2022 года. Она включает в себя несколько пунктов — в частности, обеспечение безопасности страны, восстановление ее территориальной целостности, вывод российских войск, а также наказание России за вторжение.

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