Депутаты эстонского парламента (Рийгикогу) не поддержали предложение демонтировать "Бронзового солдата" и другие "красные памятники", установленные во время советской оккупации. Об этом сообщает ERR.

Инициатива была предложена правой партией EKRE. Парламент в случае одобрения законопроекта обратится с предложением о скорейшей демонтаже монументов к правительству страны.

Законопроект поддержали 14 депутатов (преимущественно от EKRE), 54 парламентария проголосовали против, еще 21 воздержался.

Авторы законопроекта в пояснительной записке указывали, что принятое в 2007 году решение о переносе "Бронзового солдата" из центра Таллина на Военное кладбище "ничего не изменило".

"Враждебно настроенные к независимости Эстонии лица продолжают праздновать победу Кремля и оккупацию Эстонии. А теперь они там же якобы празднуют агрессивную войну Путина и России против Украины", — пересказывают документ журналисты ERR.

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