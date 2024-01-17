Несколько тысяч человек пришли к зданию Баймакского суда Башкортостана в день объявления приговора активисту Фаилю Алсынову. Он был осужден на четыре года по делу о возбуждении ненависти и взят под стражу. Однако автозак с Алсыновым так и не смог покинуть территорию суда — протестующие перекрыли дорогу, начались стычки с правоохранительными органами.

Алсынов, в 2020-м году защищавший шихан Куштау (один из уникальных древних холмов), был осужден из-за выступления на митинге против золотодобычи в прошлом году.

"Всем, кто приехал меня поддержать, всем огромное спасибо. Я этого никогда не забуду. Я свою вину не признаю. Всегда боролся за справедливость, за свой народ, за свою республику. Еще увидимся. Я не ожидал, конечно, такого. Прокурор просил колонию-поселение [на] четыре года, а дали колонию [общего режима] четыре года. Мы будем обжаловать", — сказал он на записи, опубликованной изданием RusNews.

Сотни людей собирались у здания суда и во время предыдущих заседаний. Однако в среду людей пришло значительно больше, они отказались расходиться. Участники акции скандировали: "Позор!".

Сотрудники ОМОНа с щитами и дубинками оттеснили толпу от ворот, через которую должен проехать автозак с Алсыновым. Однако конвой так и не выехал.

Фото: "ВКонтакте"

По данным СМИ, силовики бросили в толпу несколько шашек — с дымом и слезоточивым газом. Сообщается также о нескольких пострадавших, к зданию суда приехала машина скорой помощи.

Местные власти многотысячные протесты и столкновения с полицией пока не комментировали.

Дело Алсынова

Дело в отношении активиста было заведено в августе прошлого года, жалобу на него написал глава Башкирии Радий Хабиров.

В апреле 2023 года Алсынов принимал участие в сельском сходе против незаконной золотодобычи в Зауралье, ведущей к уничтожению сельхозземель и загрязнению воды.

По версии следствия, он "выступил с речью на башкирском языке, содержащей высказывания, в которых негативно оцениваются группы лиц: "жители Кавказа", "Средней Азии", "армяне"", пишет "Идель.Реалии".

Выступая на митинге, Алсынов говорил, что пока башкиры воюют в Украине, в Башкортостане отбирают их земли. Те, кто добывают золото в Башкирии и уничтожают природу, смогут потом уехать к себе на родину, в то время как последствия золотодобычи ударят по местным жителям, подчеркивал он.

Фото: Getty Images

"Армяне уедут на свою родину, "кара халык" — к себе, русские — в свою Рязань, татары — в свой Татарстан. [...] Мы не сможем переселиться, у нас нет другого дома, наш дом тут!" — сказал Алсынов.

Среди прочего, активисту вменяют как раз употребление выражения "кара халык", которое в буквальном переводе означает "черный народ", но в современных тюркских языках используется для обозначения простого народа.

При этом у властей появилось уже несколько версий, против кого Алсынов "возбуждал ненависть". В своем письме в прокуратуру губернатор Хабиров заявлял, что активист "противопоставил башкирский народ с представителями армянской, русской и татарской наций, […] публично устанавливая ограничения прав собственности по национальному признаку".

В экспертизе, сделанной после жалобы Хабирова (есть в распоряжении "Би-би-си"), говорится, что в выступлении Алсынова негативно оценивается группа лиц — "армяне". После возбуждения дела была проведена еще одна экспертиза, согласно которой негативно оцениваются активистом уже две группы, — "армяне" и "жители Кавказа или Средней Азии".

Сам он объяснял, что имел в виду, так: "Например, армяне могут уехать в свои родные края, упоминал и татар, и русских, но я не говорил о том, что они не вправе жить и работать в Башкортостане… не обвинял представителей этих народов ни в чем, никаких уничижительных слов в их адрес не высказывал".

Адвокат активиста Ильнур Суюндюков в разговоре с "Би-би-си" пояснил, что Апсынов упомянул армян в своем выступлении, так как бенефициарами компании, собиравшейся начать разработку в селе, были некие люди с армянскими фамилиями.

"Месть за Куштау"

Сторонники активиста считают, что уголовное дело против него — "месть за Куштау", писали "Идель.Реалии". Алсынов действительно был одним из защитников шихана Куштау от разработки для производства соды.

В 2019-2020 годах из-за Куштау в регионе разгорелся масштабный конфликт между "Башкирской содовой компанией", местными властями и жителями. У подножия горы был разбит палаточный лагерь, который затем разгромила полиция, а несколько десятков активистов были задержаны.

Хабиров изначально заявлял, что митинги в защиту шихана проплачены, однако в итоге остановил работы на горе. Куштау получила статус особо охраняемой природной территории (ООПТ).

Адвокат Ильнур Суюндюков в разговоре с "Би-би-си" отметил, что Алсынов — "достаточно известная фигура в республике". До 2020 года активист был сопредседателем запрещенной впоследствии организации "Башкорт".

"Он организовывал различные мероприятия по защите национального языка, башкирского языка. Выступал активно против разработок различных карьеров. Защищал интересы местного населения. Если честно, он участвовал практически, наверное, во всех экологических протестах, которые происходили на территории Республики Башкортостан", — добавляет адвокат.

Алсынов не первый башкирский активист и защитник шихана Куштау, которого преследуют власти. В частности, в декабре 2023 года суд в Уфе назначил пять лет колонии активистке Рамиле Саитовой, записавшей видеообращение к мобилизованным с призывом не участвовать в войне с Украиной.

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