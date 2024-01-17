Население Китая сокращается второй год подряд. Это усиливает опасения по поводу будущего роста второй по величине экономики мира.

Согласно опубликованным в среду данным, на конец 2023 года население страны составило 1,409 миллиарда человек, что на 2,08 миллиона меньше, чем в 2022 году.

Это вдвое больше, чем в предыдущем году — первом за последние 60 лет, когда численность населения страны снизилась.

Эксперты, однако, считают, что это падение ожидаемо, принимая во внимание рост городского населения и рекордно низкий уровень рождаемости.

В среду китайские власти заявили, что уровень рождаемости в стране снизился до 6,39 на 1000 человек, что соответствует уровню других развитых стран Восточной Азии — Японии и Южной Кореи.

Падение рождаемости продолжается в Китае уже несколько десятилетий — оно началось после введения в 1980-х годах "политики одного ребенка" для борьбы с перенаселенностью.

В 2015 году, когда падение рождаемости всерьез озаботило китайские власти, правительство отменило эту политику и ввело ряд других стимулов, включая разные субсидии для того, чтобы побудить китайцев создавать семьи. В 2021 году жителям КНР разрешили заводить до трех детей.

Однако особых результатов эти меры не привели: городская молодежь ссылается на необходимость карьерного роста и дороговизну жизни, особенно после трех лет ковидных ограничений.

"Мы с мужем хотим завести ребенка, но пока не можем себе этого позволить", — говорит Ван Чэньи, 31-летняя жительница Пекина. Она рассказала "Би-би-си", что ей и ее партнеру нужно откладывать деньги еще три года, чтобы покрыть расходы на ребенка — в частности, на школу.

"Я хочу забеременеть, пока я молода, так как это лучше для моего здоровья. Однако сейчас у меня просто не хватает денег, поэтому приходится откладывать. Это очень обидно, и иногда я из-за этого паникую", — говорит девушка.

Эксперты отмечают влияние пандемии коронавируса на падение рождаемости, но считают, что более серьезным фактором стали экономические проблемы.

Китайцы также жалуются на рост расходов. "Если позволить людям жить проще, с большей безопасностью, то, конечно, будет больше людей, желающих иметь детей", — написал один из пользователей в комментарии на Weibo, набравшем огромное число лайков.

Ситуация в Китае развивается так же, как в других странах, которые быстро перешли от индустриальной экономики к постиндустриальной.

"В этом нет ничего удивительного. У них один из самых низких уровней рождаемости в мире, так что именно так и происходит — население перестает расти и начинает сокращаться, — говорит профессор Стюарт Гитель-Бастен, эксперт по демографической политике из Гонконгского университета науки и технологий. — Сейчас это уже тенденция… Это просто следующий год в новой эре стагнации или сокращения населения Китая".

Экономические проблемы Китая вышли на первый план в 2023 году — стране пришлось бороться с кризисом недвижимости, падением потребительских расходов и рекордной безработицей среди молодежи после пандемии.

Согласно опубликованным в среду данным, темпы экономического роста стали одними из самых низких за более чем три десятилетия — в 2023 году ВВП увеличился на 5,2% и достиг 126 трлн юаней (около 16,3 трлн евро). Не считая трех лет пандемии (в 2022 году ВВП вырос на рекордно низкие 3%), это самый слабый показатель с 1990 года.

В среду Пекин также сообщил, что уровень безработицы среди молодежи в декабре составил 14,1%. В июне прошлого года он достиг 21,3%, после чего Китай временно приостановил публикацию этих данных.

Последние данные по численности населения, вероятно, усилят озабоченность по поводу экономики: Китай уже давно полагается на рабочую силу как на ключевую движущую силу своего роста, а она постепенно стареет.

По мере роста численности пенсионеров в стране растет нагрузка на системы здравоохранения и пенсионного обеспечения. По прогнозам, к 2035 году число китайцев пенсионного возраста вырастет на 60% и достигнет 400 млн человек.

Однако эксперты утверждают, что у страны есть время и ресурсы, чтобы справиться с изменениями в составе рабочей силы.

"Китай ничем не отличается от других стран, которые провели деиндустриализацию и перевели экономику в сектор услуг. Население становится более образованным, квалифицированным и здоровым, и люди хотят работать не на заводах или в строительстве, а заниматься чем-то другим, — говорит профессор Гитель-Бастен. — Правительство знает об этом и планировало это на протяжении последнего десятилетия, поэтому ожидается, что оно продолжит двигаться в этом направлении".

По данным ООН, Китай, бывший ранее самой густонаселенной страной мира, в прошлом году обогнала Индия, чье население достигло 1,425 млрд человек.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram