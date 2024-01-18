Российские силы противовоздушной обороны в ночь на 18 января сбили в Белгородской области десять ракет, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, сообщил он, в результате атаки никто не пострадал. Гладков уточнил, что, не считая выбитых окон в одном частном доме в Белгородском районе, информации о разрушениях не поступало.

В свою очередь Минобороны РФ объявило, что около 1:30 по московскому времени (0:30 по рижскому) силы ПВО сбили один беспилотник в Московской области, еще один дрон "был перехвачен" в Ленинградской области.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что беспилотник сбили в городском округе Подольск. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Власти Ленинградской области информацию о последствиях атаки пока не сообщали.

Кроме того, вечером 17 января в Минобороны заявили, что силы ПВО уничтожили две ракеты комплекса "Точка-У" и перехватили три БПЛА над территорией Брянской области. По данным губернатора области Александра Богомаза, в результате атаки никто не пострадал. Повреждения получил один жилой дом, а на территории промышленного предприятия в одном из зданий было частично повреждено остекление, добавил Богомаз.

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