Европейский комитет по предупреждению пыток заявил, что власти Грузии содержат бывшего президента страны Михаила Саакашвили в "гнетущих и унизительных" условиях, которые не способствуют его выздоровлению. Официальный Тбилиси с такими выводами не соглашается.

Члены Европейского комитета по предупреждению пыток и бесчеловечному или унижающему достоинство обращению (ЕКПП) подготовили доклад, где рассказывается о положении Саакашвили, после визита в клинику "Вивамеди" в Тбилиси, который состоялся в марте 2023 года.

В эту больницу Саакашвили перевели из тюрьмы в мае 2022 года.

Рекомендации европейских структур могут быть важны для властей Грузии, поскольку эта страна недавно получила статус кандидата на вступление в Европейский союз.

Как ЕКПП описал условия содержания Саакашвили

Европейские эксперты заключили, что условия содержания в клинике в целом были адекватными для медицинского учреждения.

Почти во всех комнатах они увидели большие окна с приятным видом, которые пропускали много света, но это не касалось помещения, где находился Саакашвили (в докладе он упоминается как "Mr C.").

В его палате были установлены едва открывающиеся окна с матовыми стеклами. Впрочем, как сказано в докладе, позднее грузинские власти сообщили ЕКПП, что матовые стекла убрали.

Вместе с тем, помещение, где находится Саакашвили, было обставлено мебелью, и только у него был доступ к телевизору и СМИ. Другие пациенты больницы, находящиеся в заключении, такой возможности не имели, пишет ЕКПП.

Основные претензии европейских экспертов связаны с тем, что соображения безопасности в больнице, по их заключению, преобладали над медицинскими.

Ключи от помещений имели только сотрудники пенитенциарной службы, у них же был широкий доступ к медицинской информации, в том числе к рецептам и диагнозам.

Еще более репрессивная атмосфера была на этаже, где находится Саакашвили. Здесь повсюду, кроме туалета и душа, установлены камеры наблюдения, сказано в докладе.

"Внутри его помещений (две комнаты, в которых он оставался большую часть времени) было установлено три камеры видеонаблюдения, — сообщают авторы документа. — Одна из них постоянно снимала его в постели. Это не только нарушало право на неприкосновенность частной жизни пациента, но было неуважением к его человеческому достоинству".

ЕКПП также назвал "вопиющим нарушением" врачебной тайны многочисленные заявления в СМИ о состоянии здоровья Саакашвили, которые без согласия пациента делали сотрудники клиники и представители властей.

Авторы доклада признают, что "мистер С" "имеет доступ к ряду медицинских специалистов и терапевтических методов", но при этом заключают:

"Комбинация таких факторов, как многомесячное содержание в одиночном заключении, лишение возможности делать физические упражнения на свежем воздухе и постоянное видеонаблюдение создает для него гнетущую и унизительную ситуацию, которая не способствует улучшению состояния его здоровья".

Что ответили власти Грузии

Грузинские власти ответили на доклад ЕКПП официальным письмом, в котором заявили, что часть рекомендаций европейских экспертов относительно общего положения в клинике была учтена. К примеру, палаты были оснащены соответствующей мебелью, телефонами и, в некоторых случаях, телевизорами.

Но, судя по по ответу Минюста Грузии, в гораздо меньшей степени власти учли замечания в связи с условиями содержания Саакашвили.

Как заявил Минюст, он не может согласиться с оценкой ЕКПП, что режим содержания Саакашвили напоминает "одиночное заключение", так как к нему ежедневно приходят посетители, а от прогулок на свежем воздухе он якобы отказывается сам.

Саакашвили, по версии властей, также неоднократно отказывался от консультации психолога и психиатра.

О постоянном видеонаблюдении за Саакашвили власти говорят, что оно ведется в соответствии с законодательством, а камеры нужны для безопасности самого же заключенного.

"Это также необходимо для реагирования на обвинения в пытках и/или бесчеловечном/унижающем обращении в отношении [г-на С.]", — сказано в ответе властей.

Минюст также не соглашается с обвинениями в нарушении врачебной тайны. По его заявлению, власти рассказывали о состоянии Саакашвили лишь в ответ на обвинения в жестоком обращении с бывшим президентом и появление данных об ухудшении его здоровья.

В прошлом Специальная пенитенциарная служба Грузии неоднократно публиковала кадры с Саакашвили, сделанные камерами видеонаблюдения, в том числе и из клиники "Вивамеди".

Правозащитники и адвокаты называли такие действия нарушением прав Саакашвили, но власти объясняли публикацию необходимостью защитить имидж Грузии.

Саакашвили находится в заключении c 1 октября 2021 года.

В Грузии его обвиняют по нескольким уголовным делам. По двум из них еще до его возвращения в Грузию были вынесены обвинительные приговоры. Еще по трем делам продолжаются судебные разбирательства.

Сам Саакашвили считает все предъявленные ему обвинения и уже вынесенные приговоры политически мотивированными.

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