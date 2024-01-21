В Ленинградской области России в ночь на воскресенье, 21 января, произошло возгорание на газовом терминале компании "Новатэк" в морском торговом порту Усть-Луги. В результате повреждено крупное газохранилище.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в результате случившегося никто не пострадал, проведена эвакуация персонала. Глава региона не уточнил причину пожара.

Telegram-канал Mash, ссылаясь на источник, сообщает, что перед пожаром прогремели два взрыва.

Между тем петербургское интернет-издание "Фонтанка", ссылаясь на свои источники, пишет, что химический терминал "Новатэк" подвергся атаке беспилотников. В материале говорится, что два беспилотника были замечены на подлете к Санкт-Петербургу примерно в 1:00 мск. Уже перед городом они резко сменили курс и направились в сторону Кингисеппского района Ленобласти, где расположены терминалы порта Усть-Луга. Об атаке беспилотников сообщают также со ссылкой на жителей Усть-Луги другие Telegram-каналы.

Завод "Новатэк" в Усть-Луге

Завод "Новатэка" в Усть-Луге занимается переработкой стабильного газового конденсата, конечные продукты - нафта, керосин, дизельная фракция и мазут. Завод расположен в прибрежной зоне, рядом со специализированным терминалом, на котором продукция и сам газовый конденсат грузятся на суда и отправляются на экспорт. В момент взрыва у причалов находились три крупных танкера, прибывшие в Усть-Лугу из Бельгии, Омана и Ливии. Сообщений об их повреждении не поступало.

Как отмечает "Фонтанка", прилету беспилотников в Усть-Лугу, как и в случае атаки на Петербургский нефтяной терминал 18 января, предшествовало введение плана "Ковер" в аэропорту северной столицы России. Вылеты и посадки откладывались, а прибывающие самолеты кружили на подлете к городу.

Атака на петербургский терминал также обошлась без жертв и даже без разрушений. По заявлению Минобороны РФ, беспилотник был перехвачен на подлете. Он упал на территории терминала, но никаких повреждений инфраструктуре не нанес, хотя и был оснащен трехкилограммовым взрывным устройством.

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