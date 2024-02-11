Российскиевоенные на оккупированных территориях Украины используют системы спутниковой связи Starlink, заявило Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР). Ранее об этом сообщали профильные СМИ со ссылкой на источники.

В ГУР утверждают, что подтвердили использование Starlink россиянами благодаря радиоперехватам разговоров военных. Для налаживания доступа к интернету терминалы Starlink установили, например, в подразделениях 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады в Донецкой области.

По словам представителя ГУР Украины Андрея Юсова, россияне все активнее используют терминалы Starlink на войне. "Да, зафиксированы случаи использования российскими оккупантами данных устройств. Это начинает приобретать системный характер", - заявил он.

Об использовании россиянами Starlink сообщали СМИ

Об использовании россиянами систем Starlink в последние дни сообщали СМИ со ссылкой на источники. Собеседники онлайн-журнала Defense One рассказали, что Вооруженные силы РФ впервые начали использовать систему Starlink для связи несколько месяцев назад и делают это по всей протяженности фронта.

Другой источник журнала утверждает, что масштабы использования Starlink российской армией продолжают расти. Сегодня насчитывают десятки станций, и если их количество будет исчисляться сотнями, украинским военным станет "трудно жить", оценил ситуацию источник.

По информации издания ComNews, Starlink не работает на территории России, но его сигнал доступен в непризнанных ЛНР и ДНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. Участник рынка спутниковой связи, знакомый с ситуацией, сообщил журналистам, что сейчас поставки Starlink в РФ "идут буквально тоннами" из ОАЭ.

Starlink отрицает ведение бизнеса с РФ и продажи в ОАЭ

8 февраля в официальном аккаунте Starlink в соцсети X заявили, что SpaceX не ведет бизнес с российским правительством или его военными.

"Starlink не работает в России, что означает, что сервис не будет работать в этой стране. SpaceX никогда не продавала и не рекламировала Starlink в России, а также не поставляла оборудование в Россию. Если российские магазины утверждают, что продают Starlink для обслуживания в этой стране, они обманывают своих покупателей", - говорится в сообщении.

Кроме того, Starlink отрицает свое сотрудничество с ОАЭ. "Starlink нельзя купить в Дубае, и SpaceX не осуществляет туда доставку. Кроме того, компания Starlink не разрешала никаким сторонним посредникам, реселлерам или дистрибьюторам любого рода продавать Starlink в Дубае", - утверждают в компании.

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