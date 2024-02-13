Президент Украины Владимир Зеленский нанесет серию визитов в западноевропейские столицы, где обсудит с лидерами дальнейшую помощь Украине и предоставление Киеву гарантий безопасности. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Ожидается, что Зеленский посетит Париж и Берлин, а затем отправится в Мюнхен на ежегодную конференцию по безопасности. Собеседники агентства подчеркнули, что точный план поездки пока что не утвержден; в частности, обсуждается добавление в маршрут Лондона.

В офисе президента Украины журналистам заявили, что не раскрывают график Зеленского из соображений безопасности. В пресс-службах французского и немецкого правительств от комментариев отказались.

Как рассказали источники Bloomberg, основными целями переговоров станут оказание военной помощи Киеву и подписание соглашений о предоставлении Украине гарантий безопасности на послевоенный период. Ранее такой документ с Украиной заключила Великобритания.

Европейское турне Зеленского пройдет на фоне смены руководства ВСУ, а также продолжающихся в Конгрессе США переговоров о выделении военной помощи для Украины на сумму около 60 млрд долларов.

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