Российские власти объявили в розыск по обвинению в совершении уголовных преступлений 64 депутатов Сейма прошлого созыва, экс-главу МВД Марию Голубеву и трех латвийских министров, а также (впервые в истории России) против лидера иностранного государства - премьер-министра Эстонии Каи Каллас. Об этом пишет "Медиазона", изучившая базу данных МВД РФ.

Как пишет "Медиазона", латвийских политиков объявили в розыск по делу об уничтожении захоронений (статья 243.3 УК РФ), которое Следственный комитет России возбудил после сноса памятника в Пардаугаве в 2022 году. Формальным поводом для начала расследования стал выход Латвии из договора с Россией о сохранении мемориалов, поддержанный Сеймом.

В розыск попали 59 из 68 депутатов, проголосовавших за разрыв соглашение. В их числе действующие члены кабинета министров: министр сельского хозяйства Латвии Армандс Краузе, министр финансов Арвил Ашераденс, а также министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере. Также российские власти разыскивают пятерых депутатов, не участвовавших в голосовании, 15 из 38 депутатов Рижской думы, принимавших решение о сносе памятников, и Марию Голубеву, возглавлявшую МВД до мая 2022 года.

В связи с решениями о демонтаже советских мемориалов разыскивают и нескольких литовских чиновников. Так, "Медиазона" обнаружила в базе МВД РФ министра культуры Симонаса Кайриса, шестерых депутатов Вильнюсского городского совета, мэра Клайпеды Арвидаса Вайткуса, его заместителя и 13 членов городского совета.

Впервые в истории России в розыск объявили лидера иностранного государства — премьер-министра Эстонии Каю Каллас. Журналисты связывают это решение с поручением главы СК РФ Александра Бастрыкина проверить действия эстонских властей по демонтажу части советских мемориалов. Вместе с Каллас в розыск был объявлен глава Государственной канцелярии Таймар Петеркоп.

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