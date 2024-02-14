НАТО готовится объявить 14 февраля о том, что 18 из 31 страны — члена альянса в текущем году выполнят требование о направлении на оборонные расходы 2% своего ВВП. Об этом сообщила вечером во вторник, 13 февраля, газета Financial Times со ссылкой на три официальных источника в кругах НАТО.

"НАТО ожидает, что около двух третей ее членов в 2024 году достигнут планки в 2%", — приводит издание слова одного из своих собеседников.

FT связывает увеличение расходов на оборону в странах — членах НАТО с опасениями по поводу новой агрессии со стороны России, а также c перспективой повторного избрания Дональда Трампа на пост президента США. В 2016 году лишь пять государств НАТО выполняли требование о доведении расходов на оборону до уровня в 2% ВВП, напоминает газета. Сегодня же Польша тратит на эти нужды 3,9% ВВП, что даже больше показателя США в 3,5%.

Трамп о "неплательщиках" в НАТО

10 февраля Дональд Трамп, стремящийся стать кандидатом от республиканцев на выборах президента США в 2024 году, на митинге в Южной Каролине пересказал свой якобы имевший место разговор с лидером одной из стран НАТО. "Один из президентов крупной страны встал и сказал: "Ну, сэр, если мы не заплатим и подвергнемся нападению со стороны России, вы нас защитите?" — рассказал Трамп.

В ответ он, по собственным словам, подчеркнул, что не обеспечит этой стране защиту и даже наоборот, будет поощрять РФ "делать все, что она захочет". "Вы должны платить по счетам", — сказал Трамп, как бы обращаясь к партнерам по НАТО.

Реагируя на это заявление Дональда Трампа, генсек НАТО Йенс Столтенберг 11 февраля поспешил заверить, что Североатлантический альянс "готов и имеет возможность защитить всех союзников" перед лицом военной угрозы.

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