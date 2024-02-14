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В результате операции Главного разведывательного управления (ГУР) Министерства обороны Украины в Черном море затоплен большой десантный корабль "Цезарь Куников" ВМФ РФ. Об этом со ссылкой на источники в ведомстве пишут "Украинская правда" и "Суспильне".

По словам собеседников обоих изданий, корабль был подбит дронами.

Позднее уничтожение "Цезаря Куникова" подтвердили в Генштабе ВСУ. "В момент поражения он находился в территориальных водах Украины вблизи Алупки", — говорится в сообщении.

На YouTube-канале ГУР опубликовано видео, на котором, как утверждается, запечатлено уничтожение российского военного корабля. В разведке уточнили, что в операции были использованы морские дроны Magura V5.

Ранее украинский Telegram-канал "Крымский ветер" писал, что жители аннексированного полуострова слышали ночью взрывы. В канале опубликовано видео, на котором показан, как утверждается, взрыв на российском военном корабле. Независимых подтверждений этой информации нет.

Министерство обороны РФ сообщало, что в ночь на 14 февраля силы ПВО сбили шесть дронов над акваторией Черного моря. По данным ведомства, еще два беспилотника были сбиты над Белгородской областью (пострадала местная жительница, она госпитализирована), один — над Воронежской.

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