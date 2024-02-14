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Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий положения о конфискации имущества в Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах РФ. Документ опубликован на российском портале правовой информации.

Поправки предусматривают, что в собственность государства могут изъять деньги, ценности или иное имущество, полученные в результате совершения таких преступлений, как распространение "фейков" об армии РФ (207.3 УК) и публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (280.4 УК). В обоих случаях уточняется, что конфискация возможна, если "преступление совершено из корыстных побуждений".

Также в законе отдельно прописано, что под конфискацию могут попасть деньги и имущество, которые предназначены и используются для финансирования деятельности, направленной против безопасности РФ. Принятые поправки распространяют это на осужденных по следующим статьям УК:

  • "Оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных государственных органов" (284.3 УК);
  • Незаконное пересечение государственной границы РФ" (322 УК);
  • "Организация незаконной миграции" (322.1 УК);
  • "Противоправное изменение государственной границы РФ" (323 УК);
  • "Неисполнение приказа" (332 УК);
  • "Дезертирство" (338 УК);
  • "Применение запрещенных средств и методов ведения войны" (356 УК);
  • "Мародерство" (356.1 УК);
  • "Геноцид" (357 УК).

Закон не имеет обратной силы — то есть у людей, уже осужденных по этим статьям, нельзя конфисковывать имущество.

Соответствующие поправки в Госдуму внесли 22 января. Авторами законопроекта выступили многие известные депутаты, в том числе Ирина Яровая, Василий Пискарев, Елена Ямпольская. Госдума приняла закон 31 января, Совет Федерации одобрил его 7 февраля.

До принятия закона Уголовный кодекс РФ предусматривал, что имущество могут конфисковать у осужденных по нескольким десяткам статей, в основном за тяжкие и особо тяжкие, а также экономические преступления.

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