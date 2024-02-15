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В четверг, 15 февраля, Белгород попал под ракетный обстрел, сообщает "Медуза" со ссылкой на местный телеграм-канал "Пепел". По данным телеграм-каналов Mash и "112", есть погибшие, однако данные разнятся.

Как сообщает телеграм-канал "112", в результате обстрела четыре человека погибли и еще семь пострадали. В свою очередь, Mash сообщает о шести погибших и десяти пострадавших. По данным Mash, осколки ракеты упали на магазин "Магнит" на улице Лермонтова и на территорию школы № 42.

"Пепел" пишет, что снаряд попал в торговый центр на улице Плеханова. Здание было сильно повреждено, сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Телеграм-канал Baza сообщает о пяти погибших в результате обстрела. "Пепел" и "112" также пишут, что один из снарядов упал на территории стадиона на улице 60-летия Октября.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде и Белгородской районе действует сирена ракетной опасности.

Министерство обороны РФ утверждает, что Украина пыталась обстрелять территорию России с помощью реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". По версии Минобороны РФ, средствами ПВО над Белгородской областью было уничтожено 14 реактивных снарядов.

Тем временем, губернатор Курской области области Роман Старовойт сообщил, что в Белгороде "много жертв — убитых и раненых". Однако сколько именно жертв, он не уточнил.

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