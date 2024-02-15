Послы ЕС на встрече в среду не смогли согласовать очередной, уже 13-й по счету, пакет санкций против России, о котором планируется объявить ко второй годовщине российского вторжения в Украину. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ходом обсуждений источники.

Как рассказали собеседники издания, санкции планировали наложить на 200 физических и юридических лиц из России, а также три китайские и одну индийскую компанию за помощь в обходе уже введенных ограничений против военно-промышленного комплекса РФ.

По словам одного из европейских чиновников, именно включение в черный список юрлиц из КНР вызвало недовольство Будапешта. Другой собеседник FT охарактеризовал встречу послов как "плодотворный обмен мнениями" и пояснил, что представитель Венгрии "попросил немного больше времени для анализа предложений" по санкциям.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что ЕС планирует ввести ограничения против примерно двадцати компаний из Китая, Индии, Гонконга, Сербии, Казахстана, Таиланда, Шри-Ланки и Турции — с помощью этих фирм, как утверждается, Россия обходит наложенные ранее санкции.

На прошлой неделе издание Politico также со ссылкой на европейских дипломатов писало, что 13-й пакет санкций, вероятно, будет носить "символический" характер. Собеседники издания объяснили это нехваткой времени на согласование позиций по новым запретам на импорт и говорили, что сконцентрируются на мерах по соблюдению уже наложенных ограничений.

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