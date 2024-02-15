Это решение было принято по итогам двухдневных переговоров — сначала в формате "Рамштайн", а затем в формате Совета Украина-НАТО, сообщает корреспондент "Европейской правды" в Брюсселе.
"За последние несколько дней мы увидели новые обязательства союзников по помощи Украине", — отметил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Ранее мы сообщали о создании "коалиции дронов", которую возглавят Великобритания и Латвия. Поставка ВСУ миллиона дронов станет первой договоренностью этой коалиции.
Столтенберг отметил, что Альянс является практически эксклюзивным поставщиком военной помощи Украине.
"Вместе члены НАТО обеспечивают более 99% военной помощи", — сказал он, особенно подчеркнув, что в случае поставок дронов Украине лидерство берут на себя не США, а европейские страны.