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Это решение было принято по итогам двухдневных переговоров — сначала в формате "Рамштайн", а затем в формате Совета Украина-НАТО, сообщает корреспондент "Европейской правды" в Брюсселе.

"За последние несколько дней мы увидели новые обязательства союзников по помощи Украине", — отметил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Ранее мы сообщали о создании "коалиции дронов", которую возглавят Великобритания и Латвия. Поставка ВСУ миллиона дронов станет первой договоренностью этой коалиции.

Столтенберг отметил, что Альянс является практически эксклюзивным поставщиком военной помощи Украине.

"Вместе члены НАТО обеспечивают более 99% военной помощи", — сказал он, особенно подчеркнув, что в случае поставок дронов Украине лидерство берут на себя не США, а европейские страны.

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