Небольшой клочок французской территории в Индийском океане стал очередным полем битвы за законодательное ограничение иммиграции.

Крошечный остров Майотта неподалеку от Мадагаскара принадлежит Франции с 1841 года. Поскольку на сегодняшний день он является ее официальным департаментом, теоретически на нем действуют те же правила, что и, скажем, в департаменте Мен и Луара или в каком бы то ни было другом французском административном образовании.

Однако массовый приток мигрантов на эту территорию подталкивает правительство Эммануэля Макрона отказаться от сакрального для французов принципа всеобщего равенства.

Посетивший остров в минувшие выходные министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен объявил, что на него не будет распространяться автоматическое право на французское гражданство по принципу droit du sol.

Droit du sol — "право земли, или право почвы", также известное как jus soli — это юридическое понятие, согласно которому человек, родившийся на территории государства, автоматически становится гражданином этого государства.

Его противоположностью является принцип jus sanguinis — "право крови", которое дает гражданство только детям граждан конкретной страны, вне зависимости от места их рождения.

Теперь правительство должно внести соответствующие изменения в Конституцию. Самый важный момент заключается в том, что отмена "права земли" будет распространятся только на остров Майотта, но не на Францию в целом.

Но в этом и состоит главная загвоздка, поскольку как левым, так и правым французским политикам, хотя и по совершенно разным причинам, эта реформа не нравится.

Левые говорят, что это нарушает принцип всеобщего равенства во Французской Республике и открывает дверь к тому, что гражданство начнет станет даваться в зависимости от расовой принадлежности.

Правые же считают, что изменение правил на Майотте достаточно справедливо, но что от предоставления гражданства по рождению следует отказаться по всей стране.

Многие французские граждане, особенно принадлежащие к левому крылу политического спектра, считают "право земли" важным индикатором, подтверждающим репутацию Франции как маяка гуманистических ценностей.

Строго говоря, "право земли" во Франции вовсе не является автоматическим, как, например, в США, где для получения паспорта достаточно лишь свидетельства о рождении на территории страны. Ребенок, родившийся на французской территории, но у иностранцев, должен по достижении подросткового возраста подать заявление на получение гражданства, а также доказать, что проживает в стране на постоянной основе.

Сути эти ограничения, однако, не меняют, и рождение на французской земле открывает путь и к французскому гражданству.

Но события на Майотте показывают, что в наше время демографических изменений и массовой миграции власти вынуждены задаваться вопросами, по которым ранее, кажется, не было разногласий.

Сейчас Майотта охвачена волной акций гражданского неповиновения, порожденной страхом местного населения потонуть в наплыве чужаков.

Остров находится всего в 70 км от одной из беднейших стран Африки — Коморских островов. Сейчас на его берега прибывает такое количество шлюпок с мигрантами, по сравнению с которым схожая британская проблема с незаконной миграцией через Ла-Манш выглядит просто ничтожной.

Каждую неделю на Майотте высаживаются сотни людей с Коморских островов, вдобавок к неуклонно растущему числу просителей убежища из региона Великих Африканских озер.

Ежегодно в больницах острова рождается более 10 000 младенцев, причем большинство — у матерей, прибывших с Коморских островов. Общая численность населения Майотты оценивается примерно в 300 тысяч человек, но лишь половина из них обладает французским паспортом.

С середины января местные так называемые гражданские комитеты установили блокпосты по всему острову, требуя борьбы с иммиграцией и ростом преступности, который они связывают с наплывом чужеземцев.

Все политические силы Майотты взывают к одному и тому же: положить конец "праву земли".

"В противном случае мы навсегда останемся заложниками нашей географии, — говорит Эстель Юсуффа, депутат от Майотты в Национальной ассамблее Франции. — Дело кончится тем, что на нас свалятся все несчастья Коморских островов и Африки, и только ради того, чтобы люди в Париже могли продемонстрировать свои высокие принципы".

Эстель Юсуффа также утверждает, что право на безопасность и право на свободу передвижения являются такими же фундаментальными, как и "право земли". "Но мы лишены этих прав — потому что насилие на острове достигло такого уровня, что мы просто не можем вести нормальную жизнь", — добавляет она.

Министр внутренних де Франции заявил, что не оставит без ответа призыв коренных жителей острова. Он считает, что как только на Майотте будет отменено "право земли", она перестанет так манить к себе иноземцев.

В настоящее время большинство требований о легализации их статуса исходят от семей, у которых на Майотте, то есть на французской территории, родились дети. Поэтому, полагают сторонники этой меры, как только у таких младенцев исчезнет возможность претендовать на французское гражданство, мигранты потеряют интерес к острову.

Никто не знает, так это или нет.

Левые политики утверждают, что мигранты стремятся попасть на Майотту не столько потому, что жаждут получить гражданство, а скорее из-за более высокого уровня жизни там. И они опасаются, что подобная отмена на Майотте, вопреки уверениям правительства в обратном, позволит отменить "право земли" в материковой Франции с большей легкостью.

Опять же, никто не знает, так это или нет.

Однако неоспоримым фактом является то, что не только крайне правые, но вообще политический мейнстрим во Франции открыто говорят о том, чтобы покончить с правом на гражданство по рождению по всей стране.

Они считают это необходимой шоковой терапией, которая требуется для обуздания иммиграционного кризиса: в прошлом году во Франции было подано рекордное число прошений об убежище — более 142 тысяч.

Для проведения любых конституционных реформ по Майотте правительству Макрона нужны голоса правых. Могут ли они потребовать в обмен на свою поддержку распространения реформы на всю территорию страны?

Или же они попытаются заблокировать изменения в конституции на том основании, что нельзя вводить подобные ограничения только в одном департаменте, а на следующих выборах прийти к власти, пообещав положить конец "праву земли" в масштабе всей страны?

Мир меняется. И такое вполне возможно.

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