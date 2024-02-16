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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о легализации медицинской марихуаны, сообщает портал "Радио Свобода".

Документ вступает в силу 16 февраля. Полноценное его применение начнется через полгода. Закон будет регулировать оборот каннабиса в медицинской, промышленной, образовательной и научной деятельности.

За нелегальный оборот или распространение марихуаны для рекреационного употребления предусмотрено наказание в соответствии с украинским законодательством об обращении наркотиков.

Выращивать медицинский каннабис смогут только юридические лица, получившие специальную лицензию и сертификат. За плантацией должно быть установлено круглосуточное наблюдение, а каждый куст будет иметь индивидуальный код. Получить препараты на основе марихуаны можно будет только по рецепту врача.

Законопроект о легализации медицинского каннабиса депутаты рассматривали в 2021 году, но голосование тогда не состоялось. Одобренный законопроект поступил в Верховную раду в июне прошлого года. Законопроект поддержал президент Украины Владимир Зеленский.

Власти Украины настаивали на легализации каннабиса в медицинских целях в том числе потому, что такие препараты востребованы для реабилитации военных с посттравматическим расстройством.

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