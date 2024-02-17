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"Необходимо соблюдать интересы обеих стран в сфере безопасности", — заявил министр иностранных дел Китая Ван И, комментируя войну России против Украины.

"Китай неустанно работает над достижением политического решения в этом кризисе", — заявил министр иностранных дел КНР Ван И в субботу, 17 февраля, на Мюнхенской конференции по безопасности (MSC), говоря о войне России против Украины.

Он пояснил, что целью этих усилий является подготовка почвы для мирных переговоров, предотвращение "движения по замкнутому кругу" и стабилизация ситуации. "Необходимо соблюдать интересы обеих стран (России и Украины. — Ред.) в сфере безопасности", — указал далее Ван. От однозначного осуждения российской агрессии против соседнего государства китайский дипломат воздержался.

Китай — за прекращение огня в секторе Газа

Говоря о войне Израиля против напавшей на это государство террористической организации ХАМАС, Ван И призвал к установлению режима прекращения огня.

"Сражения должны прекратиться, необходимо создание гуманитарных коридоров", — заявил он. По словам главы китайской дипломатии, единственный путь к установлению мира в ближневосточном регионе и разрядке ситуации в Красном море — существование двух государств.

Ван отметил также, что его страна готова выступать посредником в урегулировании конфликтов.

"Китай представляет собой силу для стабильности даже при сложных темах, — подчеркнул он. — Мы занимаемся симптомами и причинами конфликтов и работаем на достижение мирных решений".

При этом дипломат указал на важность сотрудничества Пекина и Вашингтона. "Когда Китай и США сотрудничают, можно достичь больших целей", — заявил он, добавив, что такой путь "лучше, чем конфронтации в мире".

Между тем, говоря о ситуации вокруг Тайваня, Ван И заявил, что это — "внутреннее дело Китая" и "Тайвань останется китайской территорией".

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