Американский сенатор-республиканец Джеймс Дэвид Вэнс заверил союзников по НАТО, что в случае избрания Дональда Трампа президентом США они могут рассчитывать на защиту со стороны Соединенных Штатов от внешней агрессии.

"Конечно, мы любим наших союзников по НАТО. Мы ценим НАТО, и это относится ко всему политическому спектру, но Европа должно стать самостоятельнее в вопросах безопасности, в этом заключался мессидж Трампа", - сказал он журналистам на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Вэнс призвал особенно Германию больше инвестировать в свои вооруженные силы. "Если Германия имеет пятый по величине в мире ВВП, а Россия даже не входит в десятку крупнейших, то разве Германия не должна быть в состоянии обеспечить убедительное сдерживание?" - вопросил он.

"Германия должна стать самостоятельнее в вопросах безопасности"

При этом сенатор добавил: "Это отнюдь не аргумент в пользу того, чтобы бросить Германию на произвол судьбы. Это лишь стимул для наших немецких друзей взять на себя несколько большую роль, поскольку Соединенные Штаты в ближайшие полвека должны будут сосредоточить внимание на других вещах".

Джеймс Дэвид Вэнс входит в число конгрессменов-республиканцев, особенно близких к Трампу, указывает агентство dpa. Дональд Трамп на прошлой неделе поставил под вопрос защиту союзников по НАТО, которые недостаточно инвестируют в оборону. Эти слова вызвали горячие дебаты в Германии и Европе о том, как лучше защитить себя собственным силами, включая возможность создания собственного европейского ядерного зонтика.

Блокада нового пакета помощи для Украины

Вэнс - один из более чем 30 конгрессменов США, участвующих в Мюнхенской конференции. Внимание участников форума приковано к ним еще и потому, что в настоящее время в Конгрессе из-за республиканцев заблокирован новый пакет помощи Украине на сумму в 60 млрд долларов. Сенат, где большинство имеют демократы, уже одобрил этот пакет, но согласие Палаты представителей, где большинство у республиканцев, под вопросом.

Вэнс оценил шансы принятия пакета в Палате как 50 на 50. Он отверг обвинения в том, что республиканцы используют блокаду пакета помощи Украине из тактических соображений в рамках предвыборной борьбы. "Республиканцы не блокируют украинский пакет из-за предвыборной кампании Трампа. Республиканцы настроены к этому пакету скептически, потому что считают, что он не в интересах нашей страны", - пояснил сенатор.

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