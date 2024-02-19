На портале общественных инициатив Manabalss.lv начался сбор подписей за то, чтобы не менее половины книг в книжных магазинах были на латышском или других языках Европейского союза (ЕС).

"С 16 июня 2021 года в Украине действует закон, обязывающий книжные магазины и издательства обеспечить, чтобы не менее половины предлагаемых ими книг были на государственном языке. Латвия находится в очень похожей языковой и геополитической ситуации, и такая инициатива была бы полезна и для нее", — говорит автор инициативы.

Цель инициативы — способствовать доступности и популярности произведений латышских и европейских авторов, а также поощрять перевод произведений иностранных авторов на латышский язык. Инициатива задумана как шаг к обогащению языка и культуры за счет расширения и повышения разнообразия ассортимента литературы.

"Это будет способствовать тому, чтобы при посещении книжных магазинов Латвии каждый житель страны, понимающий латышский или один из других языков ЕС, всегда смог найти подходящую для себя книгу", — говорится в инициативе.

В инициативе также отмечается, что такие изменения не только повысят популярность латышского языка и европейской литературы, но и будут способствовать культурному разнообразию и образовательным возможностям, поддерживая творчество как местных, так и европейских авторов.

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