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С осени 2021 года было понимание, что война будет полномасштабной, были все признаки того, что противник пойдет в наступление не только со стороны ЛНР и ДНР, но и с территории России, рассказал украинским СМИ новый командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк.

Однако, по его словам, масштаб боевых действий было тяжело определить.

"С осени мы приступили к выполнению определенных действий для того, чтобы успешно встретить и нанести врагу максимальное поражение. Понимая, что соотношение сил и средств было и будет не в нашу пользу, но у нас все равно вариантов не было — мы должны были выстоять", — сказал он.

Как говорит Павлюк, к февралю ВСУ максимально усилили позиции и переместили все резервы.

"Поэтому в первый день, когда был нанесен удар по всем командным центрам, пунктам управления и местам, где должны были быть скопления украинских войск и склады — они прошли в пустое место", — рассказал украинский генерал.

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