Более 54% жителей Литвы не поддержали бы предложение о введении с 2025 года нового всеобщего налога на оборону. Однако около пятой части говорят, что поддержали бы такую ​​идею, если бы такой налог платили и жители, и предприятия, свидетельствует опрос, проведенный по заказу LRT.

Около 40% жителей говорят, что одобряют новый налог на оборону. Около 16% одобрили бы, если бы этот налог на оборону платил только бизнес, и только 4% опрошенных склонны поддерживать налог на оборону, если бы его платили только физические лица (все жители страны), сообщает портал lrt.lt.

Указывается, что 6% опрошенных не имели своего мнения по этому вопросу. Также чаще других своего мнения по этому вопросу не имели жители нелитовской национальности.

Идею налога на оборону благосклонно оценивают руководители — 33%, учащаяся молодежь — 28%, специалисты и госслужащие — 24%, работающие в госсекторе — 24%, а также жители правых политических взглядов — около 30%. Указывается, что налог на оборону, если бы его платили и жители, и бизнес, чаще поддерживают молодые люди до 30 лет — 24%, жители крупных городов — 16%, а также респонденты с высшим образованием — 33% и самым высоким семейным месячным доходом (более 1800 евро) — 28 проц.

Отмечается, что новый налог на оборону с 2025 г. склонны не одобрять лица старше 30 лет, проживающие в сельской местности или небольших городах, респонденты с незаконченным средним образованием и средним (1001-1800 евро) ежемесячным семейным доходом, а также рабочие и фермеры, жители левых политических взглядов — более 62% из них не поддерживают налоговое предложение.

Указывается, что компания по исследованию рынка и общественного мнения Baltijos tyrimai 19-29 января 2024 года по заказу LRT провела репрезентативный опрос жителей Литвы. В ходе исследования был опрошен 1 021 житель Литвы (в возрасте 18 лет и старше).

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